  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Trakya’da göz gözü görmüyor

2024-01-01 10:07:09
Trakya’da göz gözü görmüyor

Yeni yılın ilk gününde Trakya'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Trakya’da göz gözü görmüyor

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metre altına düştü.

#2
Foto - Trakya’da göz gözü görmüyor

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

#3
Foto - Trakya’da göz gözü görmüyor

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

#4
Foto - Trakya’da göz gözü görmüyor

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sisin etkisinin devam etmesi bekleniyor. Sis nedeniyle Tekirdağ'ı, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesi azaldı.

#5
Foto - Trakya’da göz gözü görmüyor

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düşmesi üzerine polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

#6
Foto - Trakya’da göz gözü görmüyor

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi. Kırklareli'nin bazı kesimlerinde de sis etkisini gösterdi.

Bir dönemin ünlü işletmecisi iflas etti
Ekonomi

Bir dönemin ünlü işletmecisi iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini devam ederken bu kez ünlü Türk firmasından iflas haberi resmen geldi. Memet Koçarslan, bir ara Galatasaray'a ..
İlber Ortaylı'nın yılbaşı programı şaşırttı! Bakın o gece ne yapıyormuş?
Sosyal Medya

İlber Ortaylı'nın yılbaşı programı şaşırttı! Bakın o gece ne yapıyormuş?

Candaş Tolga Işık'ın Kafa Dergisi’nin YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yılbaşı itirafıyla herkesi şaşırttı...
Bunları vergilerimizle beslemeyin! Skandal İHA ve SİHA sözleri
Gündem

Bunları vergilerimizle beslemeyin! Skandal İHA ve SİHA sözleri

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarından rahatsız olan DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'İHA'lara SİHA'la..
İYİ Parti’de bir istifa daha! Ama bu çok farklı
Siyaset

İYİ Parti’de bir istifa daha! Ama bu çok farklı

Kırşehir’in Kaman ilçesinin İYİ Partili İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, “İlçemde oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Ne..
1 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

1 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (1 Ocak 2024) sunuyoruz...

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti
Dünya

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti

ABD tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait "küçük teknelerin" imha edildiği kayde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23