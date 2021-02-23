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Traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

2021-02-23 19:58:13
Traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Arif Uygun (61) ve Mutullah Karakaya (66), Kınık Mahallesi'nde ürettikleri tütünleri ilçe merkezine götürmek üzere traktörle yola çıktı.

Arif Uygun (61) ve Mutullah Karakaya (66), Kınık Mahallesi'nde ürettikleri tütünleri ilçe merkezine götürmek üzere traktörle yola çıktı.

#2
Foto - İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede sürücü Uygun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, şarampole devrildi.

İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede sürücü Uygun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, şarampole devrildi.

#3
Foto - İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Uygun ve Karakaya'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Uygun ve Karakaya'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

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