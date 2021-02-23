2021-02-23 19:58:13 Traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Arif Uygun (61) ve Mutullah Karakaya (66), Kınık Mahallesi'nde ürettikleri tütünleri ilçe merkezine götürmek üzere traktörle yola çıktı.
İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede sürücü Uygun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Uygun ve Karakaya'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.
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