2021-05-01 15:01:32 Traktör ahır duvarına çarptı: Yaralılar var
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, traktörün ahır duvarına çarpması sonucu sürücü ile babası yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, traktörün ahır duvarına çarpması sonucu sürücü ile babası yaralandı.
İsmail Tekeş idaresindeki 43 NP 691 plakalı traktör, Çakıl köyünde yol kenarındaki ahır duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile babası Kadir Tekeş, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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