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Hayat-Aktüel
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Traktör ahır duvarına çarptı: Yaralılar var

2021-05-01 15:01:32
Traktör ahır duvarına çarptı: Yaralılar var

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, traktörün ahır duvarına çarpması sonucu sürücü ile babası yaralandı.

#1
Foto - İsmail Tekeş idaresindeki 43 NP 691 plakalı traktör, Çakıl köyünde yol kenarındaki ahır duvarına çarptı.

İsmail Tekeş idaresindeki 43 NP 691 plakalı traktör, Çakıl köyünde yol kenarındaki ahır duvarına çarptı.

#2
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kazada yaralanan sürücü ile babası Kadir Tekeş, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile babası Kadir Tekeş, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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