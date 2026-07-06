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Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

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Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Trafikte terör estiren, makas atan ve kuralları hiçe sayan stajyer sürücülere yönelik cezalar en ağır seviyeye çıkarılıyor.

#1
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni torba kanun teklifine göre, trafikte düzeni ve can güvenliğini tehlikeye atan aday sürücüler için artık geçici ceza dönemi sona eriyor.

#2
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Aday sürücülere yönelik yaptırımlar ağırlaşıyor. Meclis'e sunulan torba kanun teklifine göre, drift yapan, makas atan veya geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen aday sürücülerin ehliyetleri kalıcı olarak iptal edilecek.

#3
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Yeni düzenlemeyle, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ihlallerde aday sürücüler için geçici yaptırımlar yerine ehliyet iptali uygulanması hedefleniyor.

#4
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Mevcut uygulamada drift yapmak, makas atmak ya da ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek gibi ihlallerde sürücü belgeleri belirli sürelerle geri alınabiliyor.

#5
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Teklifin yasalaşması halinde ise bu ihlalleri gerçekleştiren aday sürücülerin ehliyetleri doğrudan iptal edilecek.

#6
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

2017 yılından 17 Haziran 2026'ya kadar toplam 161 bin 347 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

#7
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Bu süreçte en fazla belge iptaline neden olan ihlal, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanılması oldu. Bu gerekçeyle 123 bin 72 aday sürücünün belgesi iptal edildi.

#8
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Aday sürücülere yönelik yaptırımlar son yıllarda artış gösterirken, yalnızca geçen yıl 31 bin 978 ehliyet iptal edildi. Bu rakam, uygulamanın başladığı tarihten bu yana en yüksek yıllık iptal sayısı olarak kayıtlara geçti.

#9
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

Etki analizine göre Türkiye'de 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluştururken, aday sürücülerin toplam sürücüler içindeki oranı yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor. Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

#10
Foto - Trafikte bunu yapanın ehliyeti bir daha geri verilmemek üzere elinden alınacak!

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