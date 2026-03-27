Türkiye'nin ünlü holdinginden sürpriz karar! İnci Akü'yü Japonlardan geri alıyorlar
İnci Akü Japonlardan geri alınıyor. 2015 yılında satılan akü devinin yüzde 60'lık payı ile ilgili görüşmelerde sona gelindi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
İnci Akü Japonlardan geri alınıyor. 2015 yılında satılan akü devinin yüzde 60'lık payı ile ilgili görüşmelerde sona gelindi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İnci Holding İnci Akü’deki yüzde 60’lık yapını 2015 yılında dünyanın en büyük akü üreticilerinden Japon GS Yuasa’ya satmış ve şirket ismi İnci GS Yuasa olarak değişmişti.
Türk-Japon ortaklığı 11 yıl sonra yeniden hisse devriyle sona eriyor. İnci Holding, İnci Akü’deki yüzde 60’lık payını geri alıyor.
Taraflar arasında teknoloji ve tedarikteki iş birliği ise devam edecek. Yeni yapı kapsamında İnci Akü, GS Yuasa’nın Avrupa pazarına yönelik tedarikçi rolüne devam edecek.
Ayrıca, taraflar arasındaki kalite standartlarını içeren uzun dönemli ilişki, iş birliği anlaşmalarıyla güncelliğini koruyacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23