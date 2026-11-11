Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

ABD'YE GÜVENLİK GARANTİSİ MESAJI ABD'nin tarafsız bir ara bulucu olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Zelenskiy, savaş sonrasında Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı en güçlü güvenlik garantilerinin ABD ve Avrupa tarafından sağlanabileceğini belirtti. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Amerikan hava savunma sistemlerinin bölgeye yönlendirildiğine dikkat çeken Zelenskiy, sevkiyatların bir bölümünün Ukrayna'ya yapılmasının kış aylarında büyük önem taşıdığını söyledi. "BURASI BENİM ÜLKEM, BİR GAYRİMENKUL DEĞİL" ABD'nin Ukrayna'ya toprak tavizi konusunda baskı yapmasına da değinen Zelenskiy, Putin'e güvenmedikleri için böyle bir anlaşmaya hazır olmadıklarını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmelerden söz eden Zelenskiy, Amerikan temsilcilerine şu sözleri söylediğini aktardı: "Burası benim ülkem. Bir gayrimenkul değil. Bu yüzden bu konular çok hassas. Mesele yalnızca arazi değil." Toprak meselesinin birkaç kilometrelik pazarlık olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Zelenskiy, savaş devam ederken Rusya'yı ekonomik açıdan güçlendirecek bir anlaşmayı desteklemeyeceklerini söyledi. ABD'li müzakerecilerin yaklaşımlarında değişiklikler gördüğünü de ifade eden Zelenskiy, "Duyduklarımdan çok memnunum. Neler yapılabileceğini göreceğiz" diyerek müzakerelere ilişkin umutlu olduğunu kaydetti.