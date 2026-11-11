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Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

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Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD ve Avrupa'nın ara buluculuğunda görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Toprak meselesinin liderler düzeyinde ele alınması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Burası benim ülkem. Bir gayrimenkul değil" sözleriyle toprak tavizine karşı olduklarını vurguladı.

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Foto - Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka'da Kuzey ülkeleri liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya ile yürütülen barış müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki görüşmelere değinen Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra Avrupalı temsilcilerle de temas halinde olduğunu belirtti. Avrupa'nın müzakerelerde kim tarafından temsil edileceğine karar vermesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, bu konuda kasım ayı içerisinde anlaşmaya varılmasını istedi.

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Foto - Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

"PUTİN FARKLI BİR GERÇEKLİKTE YAŞIYOR" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olup olmadığı sorulan Zelenskiy, Rus heyetinin Donbas'taki askeri duruma ilişkin değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rus tarafının, Ukrayna'nın kontrolündeki geniş toprakları ele geçirdiğini düşündüğünü aktaran Zelenskiy, "Ruslar, ciddi ciddi Donbas'ta aslında bizim kontrolümüzde olan toprakların yarısını işgal ettiklerini sanıyor" dedi. Putin'in farklı bir gerçeklikte yaşadığını savunan Ukraynalı lider, Rusya'nın birkaç ay içerisinde Ukrayna'nın doğusunu tamamen ele geçirebileceği yönündeki değerlendirmelerinin doğru olmadığını belirtti.

#3
Foto - Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

"OTURUP TOPRAK MESELESİNİ KONUŞMAYA HAZIRIZ" Zelenskiy, barış görüşmelerinde toprak meselesinin doğrudan liderler düzeyinde ele alınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Oturup toprak meselesini konuşmaya hazırız. İşte bu yüzden Avrupa'nın ve ABD'nin ara buluculuğuyla ikili görüşmeler yapmamız gerektiğini söyledim. Liderler düzeyinde görüşmek önemli çünkü tüm meseleleri biliyorum ve Rusya liderinin de nerede bulunduğumuzu, bütün durumu bilmesi gerektiğini düşünüyorum." Herson'daki duruma da değinen Zelenskiy, kentin nehir boyunca ikiye bölündüğünü, bir yakasının Rusya'nın, diğer yakasının ise Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu belirtti. Bu meselelerin hassas ve zor olduğunu ifade eden Zelenskiy, buna rağmen müzakereye hazır olduklarını kaydetti.

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Foto - Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

"RUSYA'NIN HAZIR OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ" Putin ile görüşme ihtimalinin müzakere heyetleri tarafından ele alınacağını açıklayan Zelenskiy, "Sanırım yarın liderler düzeyinde görüşme olasılığını ele alacaklar. Rusya'nın hazır olduğundan emin değiliz ama bu konuyu gündeme getireceğiz" dedi. "BEN TANRI DEĞİLİM, HESAP SORULMALI" Mahşer gününde Putin'i affedip affetmeyeceği sorusuna da cevap veren Zelenskiy, meselenin kişisel affetmenin ötesinde olduğunu söyledi. Zelenskiy, "İnsanları öldürdüler. Bütün bunları affetme konusuna gelince, ben kimim ki? Ben yalnızca bir insanım. Tanrı değilim. Soruşturma ve yargılama olmalı. Hesap sorulmalı. Katiller bulunmalı ve hesap verilmeli" ifadelerini kullandı.

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Foto - Zelenskiy'den Putin'e görüşme çağrısı: Toprak meselesini konuşmaya hazırız!

ABD'YE GÜVENLİK GARANTİSİ MESAJI ABD'nin tarafsız bir ara bulucu olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Zelenskiy, savaş sonrasında Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı en güçlü güvenlik garantilerinin ABD ve Avrupa tarafından sağlanabileceğini belirtti. Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Amerikan hava savunma sistemlerinin bölgeye yönlendirildiğine dikkat çeken Zelenskiy, sevkiyatların bir bölümünün Ukrayna'ya yapılmasının kış aylarında büyük önem taşıdığını söyledi. "BURASI BENİM ÜLKEM, BİR GAYRİMENKUL DEĞİL" ABD'nin Ukrayna'ya toprak tavizi konusunda baskı yapmasına da değinen Zelenskiy, Putin'e güvenmedikleri için böyle bir anlaşmaya hazır olmadıklarını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmelerden söz eden Zelenskiy, Amerikan temsilcilerine şu sözleri söylediğini aktardı: "Burası benim ülkem. Bir gayrimenkul değil. Bu yüzden bu konular çok hassas. Mesele yalnızca arazi değil." Toprak meselesinin birkaç kilometrelik pazarlık olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Zelenskiy, savaş devam ederken Rusya'yı ekonomik açıdan güçlendirecek bir anlaşmayı desteklemeyeceklerini söyledi. ABD'li müzakerecilerin yaklaşımlarında değişiklikler gördüğünü de ifade eden Zelenskiy, "Duyduklarımdan çok memnunum. Neler yapılabileceğini göreceğiz" diyerek müzakerelere ilişkin umutlu olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

### Zelenskiy'nin Geç Kalan Gerçeği: Savaşın Kazananı Silah Satanlar, Kaybedeni Ukrayna Oldu! Savaş başlamadan önce söylenen sözlerle savaşın sonunda gelinen nokta arasında bazen koca bir ülkenin kaderi saklıdır. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün Putin'e görüşme çağrısı yapması ve toprak meselesini liderler düzeyinde konuşmaya hazır olduğunu açıklaması, bize savaşın acı gerçeklerini bir kez daha hatırlatıyor. Zelenskiy, "Burası benim ülkem, bir gayrimenkul değil" diyerek toprak tavizine karşı olduğunu söylüyor. Elbette insanın kendi vatanının toprağını savunması en doğal hakkıdır. Ancak insanın aklına şu soru geliyor: Bu noktaya gelinmeden önce neden savaşın önlenmesi için daha fazla çaba gösterilmedi? Yürü be Zelenskiy, Kim Tutar Seni Dediler! ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği destek, başlangıçta büyük bir dayanışma ve güvence gibi sunuldu. NATO üyeliği beklentisi, Batı'nın siyasi desteği ve silah yardımlarıyla Zelenskiy'nin önüne büyük hedefler konuldu. Rusya'nın karşısında yalnız kalmayacağı, Batı'nın kendisini destekleyeceği düşüncesi güçlendirildi. Peki, bu desteğin arkasında hangi hesaplar vardı? Elbette Batı'nın Ukrayna'ya verdiği her desteği yalnızca silah ticaretine bağlamak doğru olmaz. Ancak savaşın uzamasıyla birlikte savunma sanayisinin, silah üreticilerinin ve büyük güçlerin jeopolitik hesaplarının nasıl kazanç sağladığını da görmezden gelemeyiz. Zelenskiy'ye adeta "Yürü be, kim tutar seni!" denildi. Ukrayna savaştı, Ukrayna'nın şehirleri yıkıldı, fabrikaları zarar gördü, altyapısı tahrip edildi. Gençleri cephelerde hayatını kaybetti, milyonlarca insan evini ve yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Batı'nın gönderdiği silahlar savaşın devam etmesine yardımcı oldu ama Ukrayna'ya NATO üyeliği garantisi verilmedi. Üstelik ülkenin geleceği, dış yardımlara ve uluslararası siyasi dengelere daha bağımlı hâle geldi. Bir tarafta silah üreticileri, diğer tarafta savaşın ekonomik ve insani yükünü omuzlayan Ukrayna halkı... İşin en acı tarafı ise savaşın faturası yalnızca bugünün Ukrayna'sına kesilmiyor. Yeniden imar, dış finansman, borçlanma ve ekonomik toparlanma gibi sorunlar gelecek nesillerin de omuzlarında olacak. Yardım adı altında sağlanan her finansmanın hibe mi, kredi mi, yoksa başka şartlara bağlı bir kaynak mı olduğunu da ayrı ayrı sorgulamak gerekiyor. ### Büyük Güçlerin Dostluğu Çıkarlarıyla Sınırlıdır Uluslararası siyasette dostluk kavramı çoğu zaman çıkar hesaplarının arkasına gizlenir. Güçlü devletler, başka ülkelerin güvenliğini savunurken kendi ekonomik, askerî ve stratejik menfaatlerini de düşünürler. ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya destek verirken kendi güvenlik politikalarını ve Rusya'yı sınırlama hedeflerini de gözetti. Rusya ise kendi güvenlik ve jeopolitik iddialarını gerekçe göstererek Ukrayna'ya karşı askerî harekât yürüttü. Bu büyük güç mücadelesinin ortasında kalan ise Ukrayna halkı oldu. Burada asıl sorgulamamız gereken, Zelenskiy'nin ülkesini hangi siyasi hesaplarla böylesine büyük bir savaşın içine sürüklediğidir. Elbette Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini meşru göstermek mümkün değildir. Bir ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü uluslararası hukukun temel ilkelerindendir. Ancak işgali kınamak başka, savaşın önlenmesi için yapılan siyasi hataları sorgulamak başkadır. Bugün Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu, toprak meselesinin liderler düzeyinde ele alınması gerektiğini söylüyor. Nitekim 10 Kasım'da Abu Dabi'de ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşmeler başladı. Demek ki yıllardır savaş meydanlarında çözülemeyen meseleler için yeniden diplomasi kapısı aranıyor. Межа +2 Peki, bunca insanın hayatını kaybetmesine, bunca şehrin yıkılmasına ve ülkenin ekonomik geleceğinin ağır yara almasına gerçekten gerek var mıydı? ### Türkiye Bu Savaştan Ders Çıkarmalıdır Bizim açımızdan Ukrayna savaşı önemli bir tecrübedir. Türkiye, coğrafi konumu, tarihî sorumlulukları ve bölgesel gücü nedeniyle uluslararası gelişmeleri dikkatle değerlendirmek zorundadır. Savunma sanayimizi güçlendirmek, kendi silahımızı, mühimmatımızı, teknolojimizi üretmek ve caydırıcı bir askerî güce sahip olmak bir tercih değil, millî güvenlik meselesidir. Hiçbir ülkenin güvenliğini bütünüyle başka devletlerin iyi niyetine emanet edemeyiz. Dostluklar önemlidir ama devletlerin bekası dostluk temennileriyle korunmaz. Güçlü ekonomi, güçlü ordu, bağımsız savunma sanayisi ve akılcı diplomasi gerekir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşın başından itibaren hem Rusya hem Ukrayna ile görüşebilen, diplomasi kanallarını açık tutmaya çalışan politikası da bu bakımdan önemlidir. Türkiye'nin arabuluculuk tecrübesi, tahıl koridoru girişimi ve barış arayışları, savaşın ortasında diplomasiye duyulan ihtiyacı göstermiştir. Sonuç olarak; Zelenskiy bugün Putin ile masaya oturmayı konuşuyor. Oysa belki de bu masa, binlerce insan hayatını kaybetmeden, şehirler enkaza dönmeden ve Ukrayna'nın geleceği ağır bir ekonomik yükün altına girmeden kurulabilirdi. Bir devlet başkanının en büyük başarısı, ülkesini yıllarca savaştırmak değil, ülkesinin insanlarını savaştan koruyabilmektir. Silah verenlerin hesabı başka, savaşanların acısı başka, ölenlerin geride bıraktığı ailelerin gözyaşı bambaşkadır. Unutmayalım: Büyük devletler satranç oynarken küçük devletlerin insanları piyon olmak zorunda değildir. Devlet yönetmek, büyük güçlerin alkışına güvenerek yola çıkmak değil, milletin geleceğini düşünerek hareket etmektir. Çünkü savaşın kararını çoğu zaman yöneticiler verir; bedelini ise cepheye giden evlatlar, gözü yaşlı anneler ve geride kalan millet öder.
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