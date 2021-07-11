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Trafik kazasında vefat eden madencinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti

2021-07-11 20:45:00
Trafik kazasında vefat eden madencinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti

İki gün önce iki madenci trafik kazasında vefat etti. Onlardan birisi de Ali Faik İnter idi.. Madenci arkadaşları ile birlikte, Ankara'ya gidip, iflas eden maden şirketinin ödemediği tazminatlara devletin çözüm bulması için bir dizi görüşmeler yaptılar. Dönüş yolunda Ali Faik İnter trafik kazasında vefat etti. İnter'in babası da, bir maden kazasında vefat etmişti. İnter, 6 yaşında yetim kalmıştı.

#1
Foto - Ali Faik İnter'in ölümü sonrasında, sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlar, dikkat çekti..

Ali Faik İnter'in ölümü sonrasında, sosyal medyada daha önce yaptığı paylaşımlar, dikkat çekti..

#2
Foto - İnter, bir paylaşımında,

İnter, bir paylaşımında, "Bayramda, seyranda ailesiyle vakit geçirmek varken Kato'da, Cudi'de askerlerin yanında olan kaç tane İçişleri Bakanı gördü bu ülke? Bir tane daha Süleyman Soylu'muz yok" ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - İnter ayrıca, Gezi isyanına karşı da paylaşımda bulunmuş,

İnter ayrıca, Gezi isyanına karşı da paylaşımda bulunmuş, "yenitürkiyedegeziyegeçityok" tag'ına destek vermişti.

#4
Foto - Vefat eden madenci, İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın tweetini paylaşmıştı. O paylaşımda,

Vefat eden madenci, İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın tweetini paylaşmıştı. O paylaşımda, "Sürekli "maruf"u anlatan daime Cennet'ten bahseden, yanlışa yanlış, harama haram demeyen, insanlar rahatsız olmasın diye münkerden söz etmeyen kişi, hastanın morali bozulmasın diye hastalığı söylemeyen doktor gibidir. Biri hem dini, hem insanı yıkar, ikincisi ise onu ölüme hazırlar." ifadeleri yer almıştı.

#5
Foto - Öte yandan İnter, bir diğer paylaşımında ise AKINCI belgeselinin fragmanı için,

Öte yandan İnter, bir diğer paylaşımında ise AKINCI belgeselinin fragmanı için, "Mühendislerimiz trafik kazası geçirmezse! evinde intihar etmezse! evinde kalp krizi geçirip ölmezse! kamyon çarpmazsa! neler yapabiliyorlar değil mi?" demişti.

#6
Foto - İstanbul'un fethinin yıldönümünü de kutlayan madenci, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV)

İstanbul'un fethinin yıldönümünü de kutlayan madenci, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisini paylaşmıştı.

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