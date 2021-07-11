Trafik kazasında vefat eden madencinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti

İki gün önce iki madenci trafik kazasında vefat etti. Onlardan birisi de Ali Faik İnter idi.. Madenci arkadaşları ile birlikte, Ankara'ya gidip, iflas eden maden şirketinin ödemediği tazminatlara devletin çözüm bulması için bir dizi görüşmeler yaptılar. Dönüş yolunda Ali Faik İnter trafik kazasında vefat etti. İnter'in babası da, bir maden kazasında vefat etmişti. İnter, 6 yaşında yetim kalmıştı.