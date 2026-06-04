Göreme'de gece müzeciliği başlıyor! Kapadokya artık geceleri de aydınlanacak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi tüm yıla yaymayı, ziyaretçileri yalnızca belirli merkezlerde değil Türkiye’nin 81 ilinde ağırlamayı, sürdürülebilir turizm uygulamalarını güçlendirmeyi ve Türkiye markasını küresel ölçekte daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Dünyadaki turizm eğilimlerinin değiştiğine de işaret eden Ersoy, turistlerin artık yalnızca bir destinasyonu görmek istemediğini, aynı zamanda bir hikâyenin parçası olmayı arzuladığını belirtti. Ersoy, Nevşehir ve Kapadokya’nın da bu anlamda eşsiz bir deneyim sunduğunu kaydetti. Gece Müzeciliğiyle Tarihin Farklı Yüzü Keşfedilecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’nın sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklere de konuşmasında dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bölgenin hak ettiği potansiyele ulaşması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ersoy, “2025 yılı sonunda bölgemizdeki müze ve ören yerleri 4 milyon 523 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır.” dedi. Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları, Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri›nin Türkiye›nin en çok ziyaret edilen kültürel miras alanları arasında yer aldığını belirten Ersoy, hedeflerinin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığının altını çizdi. Ersoy, ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti: “Biz istiyoruz ki ziyaretçi Kapadokya’da dört gün, beş gün, hatta bir hafta kalsın. Mustafapaşa’da bir konağın avlusunda kahvesini içsin. Bir çömlek ustasının yanında vakit geçirsin. Yerel mutfağı deneyimlesin. Vadilerde yürüsün. Gece müzeciliğiyle tarihimizin farklı yüzünü keşfetsin. Böylelikle hem turizmcimiz hem de yerel esnafımız kazanmış olsun.”