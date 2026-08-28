Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

“Büyük bir proje. Şehrimizin 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununu çözecek bir proje. Çok ciddi bir proje. İki yıldır çok ciddi emek verdik. Sürecini çok yakın takip ettik. Uygulama projelerinin stratejik plana girişi ve onaylanması da yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın burada hemşerilerimize bir sözüydü. Biz kendisine arz ettiğimizde bu konuda desteklerini ifade etmişti. İnşallah 1 Eylül saat 14.00’te temelini atıyoruz. Bismillah diyoruz ve saha çalışmalarını başlatıyoruz. Çok mükemmel bir proje olacak. Hem şehir içi trafiğimize hizmet edecek. Şu anda maçlardan sonra bize gelen en çok mesaj, ‘Başkanım, raylı sistem ne zaman başlıyor?’ şeklinde. Akyazı’dan başlayacak, Akyazı’da Şehir Hastanemize de aynı zamanda hizmet edecek. Akyazı’dan başlayıp havalimanına kadar uzanacak birinci etabın 16,2 kilometrelik kısmının temelini 1 Eylül’de atıyoruz. Bu raylı sistem, aynı zamanda metro benzeri bir raylı sistem. Akyazı’dan Orman Okulu’na kadar hemzemin gelecek, iç yoldan ardından tünele girecek. İstasyonlarla beraber Gülbaharhatun’da, Avni Aker’de istasyonlarla birlikte yer altından metro şeklinde ilerleyecek. Meydandan, Değirmendere vadimizden ve üniversitenin içerisinden geçerek havalimanına ulaşacak. Şu anda yapım süresi, ihale sözleşmesine göre 4 yıl olarak planlanmış durumda. Ancak bizim topoğrafyamız bazen zorluklar çıkarabiliyor. Biz 4 yıl hedefiyle gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz.”