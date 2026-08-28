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Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

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Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

Trabzon’da uzun yıllardır beklenen raylı sistem projesi için saha çalışmaları başlıyor. Akyazı’dan havalimanına kadar uzanacak 16,2 kilometrelik ilk etabın temeli 1 Eylül saat 14.00’te atılacak. Şehir içi ulaşım ve trafik yoğunluğuna çözüm olması hedeflenen projenin yapım süresi ise ihale sözleşmesine göre 4 yıl olarak planlandı.

#1
Foto - Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

Trabzon’un yaklaşık 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununa çözüm olması hedeflenen raylı sistem projesinde önemli bir aşamaya gelindi. İki yıldır üzerinde yoğun şekilde çalışılan projenin uygulama projelerinin stratejik plana alınması ve onaylanması süreçleri tamamlanırken, ilk etap için temel atma tarihi de belli oldu.

#2
Foto - Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin ilk etabının Akyazı’dan başlayarak havalimanına kadar uzanacağını belirtti. Toplam 16,2 kilometrelik birinci etabın temeli 1 Eylül saat 14.00’te atılacak. Temel atılmasıyla birlikte saha çalışmalarına da başlanacak.

#3
Foto - Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

Raylı sistemin şehir içi ulaşımın rahatlatılmasına ve trafik yoğunluğunun azaltılmasına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Projenin ihale sözleşmesine göre raylı sistemin yapım süresi 4 yıl olarak planlandı. Bölgenin topoğrafik yapısının zaman zaman çalışmalar açısından zorluk oluşturabileceğini belirten Başkan Genç, buna rağmen projenin 4 yıllık hedef doğrultusunda tamamlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

#4
Foto - Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

Başkan Genç, raylı sistemin şehrin 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununu çözecek bir proje olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Trabzon’un 150 yıllık hayalinde tarihi adım: Raylı sistemin temeli 1 Eylül’de atılıyor

“Büyük bir proje. Şehrimizin 150 yıllık şehir içi ulaşım ve trafik sorununu çözecek bir proje. Çok ciddi bir proje. İki yıldır çok ciddi emek verdik. Sürecini çok yakın takip ettik. Uygulama projelerinin stratejik plana girişi ve onaylanması da yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın burada hemşerilerimize bir sözüydü. Biz kendisine arz ettiğimizde bu konuda desteklerini ifade etmişti. İnşallah 1 Eylül saat 14.00’te temelini atıyoruz. Bismillah diyoruz ve saha çalışmalarını başlatıyoruz. Çok mükemmel bir proje olacak. Hem şehir içi trafiğimize hizmet edecek. Şu anda maçlardan sonra bize gelen en çok mesaj, ‘Başkanım, raylı sistem ne zaman başlıyor?’ şeklinde. Akyazı’dan başlayacak, Akyazı’da Şehir Hastanemize de aynı zamanda hizmet edecek. Akyazı’dan başlayıp havalimanına kadar uzanacak birinci etabın 16,2 kilometrelik kısmının temelini 1 Eylül’de atıyoruz. Bu raylı sistem, aynı zamanda metro benzeri bir raylı sistem. Akyazı’dan Orman Okulu’na kadar hemzemin gelecek, iç yoldan ardından tünele girecek. İstasyonlarla beraber Gülbaharhatun’da, Avni Aker’de istasyonlarla birlikte yer altından metro şeklinde ilerleyecek. Meydandan, Değirmendere vadimizden ve üniversitenin içerisinden geçerek havalimanına ulaşacak. Şu anda yapım süresi, ihale sözleşmesine göre 4 yıl olarak planlanmış durumda. Ancak bizim topoğrafyamız bazen zorluklar çıkarabiliyor. Biz 4 yıl hedefiyle gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz.”

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