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Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

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Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

Son olarak, gazlı içecek pazarına da girerek Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olan Türkiye'nin içecek devinden kötü haber geldi.

#1
Foto - Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

Türkiye’nin 58 yıllık köklü meyve suyu markası Aroma’nın konkordato sürecinde kritik aşamaya gelindi. Şirketin geleceğinin ele alınacağı 9 Eylül’deki duruşma öncesinde mahkeme, Aroma’dan alacağı bulunan kişi ve kurumlara davaya müdahil olabileceklerini duyurdu. Türkiye’nin en köklü meyve suyu üreticilerinden Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. için devam eden konkordato sürecinde gözler mahkemeye çevrildi. Finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan 58 yıllık şirketin davasında kritik duruşma 9 Eylül 2026’da görülecek. Duruşma öncesinde Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden dikkat çeken bir çağrı gelirken, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların yasal haklarını savunmak üzere davaya müdahil olabilecekleri bildirildi.

#2
Foto - Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

Yarım asrı aşan 58 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye meyve suyu pazarının en önemli aktörlerinden biri olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş., içinden geçtiği ekonomik darboğazı aşabilmek adına bir süre önce konkordato talebinde bulunmuştu. Pazarın iddialı markasını yöneten Duruk Ailesi'ne ait şirket için mahkemenin tanıdığı bir yıllık geçici konkordato mühleti geçtiğimiz mart ayında sona erdi. Bu mühletin dolmasıyla birlikte, şirketin ticari kaderini belirleyecek olan hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

#3
Foto - Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

Süreci yürüten Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, davanın seyrini netleştirecek tarihi belirledi. Mahkeme ; Aroma A.Ş. tüzel kişiliğiyle birlikte Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk'un dahil olduğu konkordato davasının yeni duruşmasının 9 Eylül 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Markanın faaliyetlerine devam edip etmeyeceğinin ve borç yapılandırma sürecinin onaylanıp onaylanmayacağının bu oturumda karara bağlanması bekleniyor.

#4
Foto - Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

Eylül ayındaki kritik oturum öncesinde mahkemeden dikkat çeken bir resmi duyuru geldi. Mahkeme heyeti, şirketten alacağını henüz tahsil edemeyen tüm taraflara seslenerek sürece dahil olmalarını istedi. Yapılan çağrıda, alacaklı konumunda bulunan kişi ve kurumların mağduriyet yaşamamaları ve haklarını yasal zeminde savunabilmeleri adına 9 Eylül'deki davaya müdahil olabilecekleri hatırlatıldı.

#5
Foto - Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

Bilindiği gibi, Aroma, gazlı içecek kategorisindeki ilk ürünü Aroma Kola ile güçlü uluslararası oyuncuların hakim olduğu pazara adım attığını duyurmuştu. Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk, “İlk satın alma merakla olabilir. Asıl hedefimiz ikinci satın alma. Tüketici Aroma Kola’yı yeniden seçiyorsa, gerçek başarı orada başlıyor” demişti.

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