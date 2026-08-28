Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı

Yarım asrı aşan 58 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye meyve suyu pazarının en önemli aktörlerinden biri olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş., içinden geçtiği ekonomik darboğazı aşabilmek adına bir süre önce konkordato talebinde bulunmuştu. Pazarın iddialı markasını yöneten Duruk Ailesi'ne ait şirket için mahkemenin tanıdığı bir yıllık geçici konkordato mühleti geçtiğimiz mart ayında sona erdi. Bu mühletin dolmasıyla birlikte, şirketin ticari kaderini belirleyecek olan hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.