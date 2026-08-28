Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı
Asal Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonucunda ortaya çıkan farkın yüzde 23'ü bulması dikkat çekti.
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Asal Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonucunda ortaya çıkan farkın yüzde 23'ü bulması dikkat çekti.
Asal Araştırma, Ağustos ayında 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı.
'Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?' sorusuna olumlu şeklinde cevap verenlerin sayısının fazla olduğu görüldü. İşte anket sonucu:
'Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?'
*Olumlu: Yüzde 58.1 *Olumsuz: Yüzde 35.0 *Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6.9
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