  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâda yeni dönem! Seviye e-Devlet üzerinden ölçülecek 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8 Almanlar 'ahlar vahlar' ediyor: Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişini neyin tetiklediğini açıkladılar Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati Yapay zeka işleri kökten değiştirdi! Dijital ayak iziniz canınızı yakmasın! Coca-Cola ve Pepsi’ye rakip olmuştu! Türkiye’nin yerli içecek devi iflasın eşiğinde: Son çağrı yapıldı ‘Kıbrıs (Rum kesimi) bizim evimiz’ İşgalci Siyonist için yer farketmiyor 1 milyon 110 bin liralık “Şampiyon” ilk yavrularını verdi! Üçüzle başladı Türkiye Diyanet Vakfı’ndan binlerce öğrenciye burs desteği Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı

Asal Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonucunda ortaya çıkan farkın yüzde 23'ü bulması dikkat çekti.

1
#1
Foto - Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı

Asal Araştırma, Ağustos ayında 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı.

#2
Foto - Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı

'Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?' sorusuna olumlu şeklinde cevap verenlerin sayısının fazla olduğu görüldü. İşte anket sonucu:

#3
Foto - Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı

'Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili genel kanaatiniz nedir?'

#4
Foto - Son ankette dikkat çeken sonuç! Aradaki fark yüzde 23’e çıktı

*Olumlu: Yüzde 58.1 *Olumsuz: Yüzde 35.0 *Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6.9

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor
Yerel

Atıl haldeki polis lojmanları yıkılıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yıllardır kullanılmayan ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan eski polis lojmanlarıyla ilgili yeni bir gel..
Bu AİHM’yi mi savunuyorsun Taşgetiren?
Gündem

Bu AİHM’yi mi savunuyorsun Taşgetiren?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü köşesinde, Türkiye’ye milli iradeyi ve hukuku hiçe sayan AİHM’yi adeta kutsadı. Geçmişte Refah Partis..
Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma
Gündem

Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum'da katıldığı bir finans toplantısında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle İngiliz ekonomist Timot..
Yücel Kaya sordu! Erdoğan gider, peki ya Türkiye? Erdoğan sonrasına hazır mısınız?
Gündem

Yücel Kaya sordu! Erdoğan gider, peki ya Türkiye? Erdoğan sonrasına hazır mısınız?

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü “Erdoğan sonrasına hazır mısınız?” başlıklı yazısında Sultan II. Abdülhamid'in 1909'da tahttan indirilm..
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun banka hesabı şaşırttı! Ameliyat karşılığı bir servet yapmış
Aktüel

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun banka hesabı şaşırttı! Ameliyat karşılığı bir servet yapmış

Manisa’da görev yapan ortopedi uzmanı S.E.’nin ameliyatlarını kendisinin yapması karşılığında 51 hastadan para talep ettiği öne sürüldü. Ban..
Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı: 3 kurşunla vuruldu
Gündem

Eski bakanın oğluna evinde silahlı saldırı: 3 kurşunla vuruldu

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul'un Bebek semtinde bulunan evinde si..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23