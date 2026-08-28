Yapay zeka işleri kökten değiştirdi! Dijital ayak iziniz canınızı yakmasın!

Siber suçluların açık kaynaklı istihbarat toplama (OSINT) kullanarak potansiyel kurbanları araştırması, giderek daha ucuz ve kolay hâle geliyor. Yayımladığınız her şeyin yapay zekâ tarafından okunabileceğini varsayarak hareket etmekte fayda var. Siber güvenlikte küresel bir lider olan ESET, her zaman tedbirli olmanın en iyi yöntem olduğunun altını çizerek alınabilecek önlemleri sıraladı. Yapay zekâ, her bir model ile tehdit ortamını değiştiriyor. Teknolojinin gelişme hızı, bir zamanlar yetenekli bir siber suçlunun birkaç saat hatta günler süren faaliyetlerini, artık önceden çok az bilgisi olan ya da hiç bilgisi olmayan birinin çok daha kısa sürede gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Bu siber suçlular için giriş engelini düşürüyor. Saldırılar dolandırıcılar için daha ucuz ve daha kolay hâle geliyorsa herkes bir hedef hâline gelebilir.