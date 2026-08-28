Yapay zeka işleri kökten değiştirdi! Dijital ayak iziniz canınızı yakmasın!
Yapay zekâ, hayatımızın birçok yönünü daha iyi hâle getirmesine karşın henüz farkına varmaya başladığımız riskleri de beraberinde getiriyor.
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Yapay zekâ, hayatımızın birçok yönünü daha iyi hâle getirmesine karşın henüz farkına varmaya başladığımız riskleri de beraberinde getiriyor.
Siber suçluların açık kaynaklı istihbarat toplama (OSINT) kullanarak potansiyel kurbanları araştırması, giderek daha ucuz ve kolay hâle geliyor. Yayımladığınız her şeyin yapay zekâ tarafından okunabileceğini varsayarak hareket etmekte fayda var. Siber güvenlikte küresel bir lider olan ESET, her zaman tedbirli olmanın en iyi yöntem olduğunun altını çizerek alınabilecek önlemleri sıraladı. Yapay zekâ, her bir model ile tehdit ortamını değiştiriyor. Teknolojinin gelişme hızı, bir zamanlar yetenekli bir siber suçlunun birkaç saat hatta günler süren faaliyetlerini, artık önceden çok az bilgisi olan ya da hiç bilgisi olmayan birinin çok daha kısa sürede gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Bu siber suçlular için giriş engelini düşürüyor. Saldırılar dolandırıcılar için daha ucuz ve daha kolay hâle geliyorsa herkes bir hedef hâline gelebilir.
YAPAY ZEKÂ, OYUNU NASIL DEĞİŞTİRİYOR? Bir zamanlar OSINT, yalnızca yüksek profilli ve potansiyel olarak yüksek değerli hedeflerde kullanılan bir yöntemdi. Sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte bu çabalar dijital dünyanın tanıdık bir parçası hâline geldi ve hem araştırmacılar hem de tehdit aktörleri tarafından kullanılır oldu. Ancak yapay zekâ ortaya çıkana kadar, genellikle hâlâ büyük bir darboğaz vardı. Bir saldırgan, hedeflerinin halka açık hesaplarını, ilgi alanlarını, arkadaşlarını, ailelerini ve iş arkadaşlarını bulmak için zaman harcamak zorundaydı. Yapay zekâ araçları, bilgileri makine hızında işleyerek bu darboğazı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Web’in her yerinden halka açık materyalleri bulabilir, bunları potansiyel kurbanlarıyla ilişkilendirebilir ve onlar ile diğer kişiler arasındaki ilişkileri haritalandırabilirler. Yapay zekâ, yapılandırılmamış bilgileri – özellikle de görselleri ve videoları – bulma konusunda oldukça başarılı.
PARÇALARI BÜYÜK ÖLÇEKTE BİR ARAYA GETİRMEK: Dolandırıcılar artık sosyal mühendisliği daha ikna edici ve dolandırıcılıkları daha geniş ölçekli hâle getirmek için hakkınızda kamuya açık bilgileri kolayca toplayabiliyorlar. Büyük dil modelleri (LLM’ler), dolandırıcıların dolandırıcılık planlarını hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları türden bilgileri bir araya getirmede oldukça usta. Kısa sürede çok sayıda potansiyel kurbanın profilini çıkarabilir ve istismar edilebilecek ilgili fotoğrafları, videoları ve kişisel ilgi alanları, iş, aile ve arkadaşlarla ilgili bilgileri toplayabilirler. Yapay zekâ, dolandırıcıların kullandığı sosyal mühendislik senaryolarının tasarlanmasına da yardımcı olabilir; bu sayede, ana dili o dilde olmasa bile e-posta, sosyal medya veya diğer kanallarda ikna edici bir şekilde konuşabilmelerini sağlar. Bu, uçtan uca bir dolandırıcılık süreci sunar.
İŞ YERİNDE SORUNLAR: Kötü niyetli aktörlerin bu şekilde tarayabileceği tek alan kişisel hayatınız değil. Profesyonellerin hibrit bir çalışma düzeninde çalışması nedeniyle iş ve ev arasındaki sınır giderek bulanıklaştı. Kurumsal faaliyetler için kişisel cihazları ve ev adreslerimizi kullanabiliyoruz. Profesyonel ve kişisel sosyal medya hesaplarımızı birbirine bağlamak yapay zekâ için basit bir iş. Tüm bunlar, keşif faaliyetlerinin mesleki hayatınızı etkileyebileceği anlamına gelir. Kişisel bilgilerinizi kaybetmek bir şeydir. Ancak kurumsal boyutu olan OSINT çalışmaları, mesleki itibarınız ve kariyeriniz üzerinde potansiyel olarak ciddi bir etkiye sahip olabilir.
YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OSINT KONUSUNDA NELER YAPABİLİRSİNİZ? Yapay zekâ destekli keşif söz konusu olduğunda, kontrol edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz şeyler vardır. Sizinle ilgili bilgiler kamuya açık hâle geldiğinde, bunların kaldırılmasını talep etmek son derece zor olabilir; özellikle de bu bilgiler başka yerlerde yeniden yayımlanmışsa. Eski sosyal medya fotoğraflarını kaldırmak daha kolaydır ancak suçlular için potansiyel olarak yararlı olabilecek her şeyi kaldırmak için tüm dijital hayatımızı didik didik aramaya zaman ayırabilen çok azımız vardır. Sosyal medya profillerinizin herkese açık olmamasını sağlayın; böylece yapay zekânın bu profillerde yer alan herhangi bir bilgiyi veya resim veya videoyu bulma olasılığını sınırlayabilirsiniz.
Sosyal medyada paylaştıklarınız konusunda ihtiyatlı olun; doğum tarihleri, çocuklarınızın okulları, tatiller ve benzeri olaylar paylaşılmamalıdır. Fotoğrafların, adresleri, araç bilgilerini vb. tespit etmek için kullanılabilecek bilgiler içerebileceğini unutmayın. Kişisel ve mesleki hayatınızı birbirine bağlayabilecek herhangi bir şey paylaşmaktan kaçının. Hesaplarınıza ek bir güvenlik katmanı eklemek için çok faktörlü kimlik doğrulama ve güçlü, benzersiz parolalar kullanın. Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık veya takipçi isteklerini kabul etmeyin. Merak ediyorsanız ayrı bir kanal üzerinden onlarla iletişime geçin.
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