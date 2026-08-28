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Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin transferde anlaşmaya vardığı Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong, resmi sözleşmeye imza atmak için bugün İstanbul’a geliyor.

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Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati

Sarı-lacivertliler savunma hattına genç bir takviye daha yaptı.

#2
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati

22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong bugün saat 14.30'da İstanbul'a gelecek.

#3
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati

U23 kontenjanı kapsamında kadroya dahil edilen genç futbolcu, transferin son aşamasındaki sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık imzayı atacak.

#4
Foto - Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati

Transferin 11 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında tamamlandığı öğrenildi. Nice oyuncusu olan 1.85 metre boyundaki Oppong, Gana Milli Takımı formasını da 6 kez giydi

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