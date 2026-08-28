Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong İstanbul’a geliyor! İşte geliş saati
Süper Lig devi Fenerbahçe’nin transferde anlaşmaya vardığı Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong, resmi sözleşmeye imza atmak için bugün İstanbul’a geliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Fenerbahçe’nin transferde anlaşmaya vardığı Ganalı savunmacı Kojo Peprah Oppong, resmi sözleşmeye imza atmak için bugün İstanbul’a geliyor.
Sarı-lacivertliler savunma hattına genç bir takviye daha yaptı.
22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong bugün saat 14.30'da İstanbul'a gelecek.
U23 kontenjanı kapsamında kadroya dahil edilen genç futbolcu, transferin son aşamasındaki sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4 yıllık imzayı atacak.
Transferin 11 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığında tamamlandığı öğrenildi. Nice oyuncusu olan 1.85 metre boyundaki Oppong, Gana Milli Takımı formasını da 6 kez giydi
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