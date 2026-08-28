Türkiye Diyanet Vakfı’ndan binlerce öğrenciye burs desteği

Yurt içi burs ve destek programları ve projeleri kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 4 bin 308 öğrenciye burs, ücretsiz barınma ve ulaşım desteği sağlandı. Bugüne kadar Vakfın yurt içi burs ve destek programları-projelerinden yararlanarak mezun olan öğrenci sayısı ise 5 bin 512'ye ulaştı.