Trabzonspor’un dar rotasyonunda ‘joker’ futbolcu oldu

OZAN TUFAN SAHANIN HER YERİNDE Sezonun en çok öne çıkan joker oyuncularından biri olan Ozan Tufan, hem savunma hem orta saha hem de hücum hattında görev alarak teknik heyetin en önemli kozlarından biri oldu. Merkez orta saha, sağ bek ve 10 numara pozisyonlarında oynayan deneyimli futbolcu, takımın oyun esnekliğini artırdı. 7 maçta sağ bek, 10 maçta merkez orta saha ve 3 maçta 10 numara olarak görev yapan Ozan Tufan, Türkiye Kupası’nda da farklı pozisyonlarda forma giydi. Toplam 26 maçta bin 446 dakika sahada kalan oyuncu, takımına 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Tufan, son olarak Alanyaspor karşılaşmasında attığı golle skora da doğrudan etki etti.