Amerikalılara satılacağı konuşuluyordu! Türk devi sessizliğini bozdu: Böyle bir şey yok
İzmirli Kora ailesine ait kimya ve kağıt devi Alkim Grubu’nun Amerikalılara satılacağına dair çıkan iddialar üzerine bir açıklama yapıldı.
İzmirli Kora ailesine ait kimya ve kağıt devi Alkim Grubu’nun Amerikalılara satılacağına dair çıkan iddialar üzerine bir açıklama yapıldı.
İzmirli Kora ailesine ait kimya ve kağıt devi Alkim Grubu’nun ABD’li bir fonla ortaklık veya hisse devri görüşmeleri yaptığı haberleri ile ilgili Grup’tan açıklama geldi.
1953’te Acıgöl’de sodyum sülfat imtiyazı ile sektöre giren Alkim Alkali Kimya, pay satışı veya ortaklık görüşmeleri yaptığı iddialarının asılsız olduğunu savundu.
. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, ortaklık görüşmeleri yürütüldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Şirketin bu aşamada stratejik ortaklık veya hisse devri konusunda herhangi bir kurum veya kuruluşla yürüttüğü bir görüşme ya da bu yönde alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmadığı ifade edildi.
Alkim Grubu'nun Afyonkarahisar, Konya, Ankara ve Kayseri'de 4 adet kimya tesisi, İzmir Kemalpaşa'da bir adet kağıt fabrikası bulunuyor.
