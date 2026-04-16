Türkiye'de fabrika kuracaklardı! Çin hükümeti baskı yaptı, BYD için geri adım atıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'de fabrika kurma sözü vermesine rağmen herhangi bir adım atmayan BYD'ye yönelik tepkiler artarken Brezilya'da patlak veren skandalla ilgili Çin hükümetinin baskısı sonucu geri adım atıldığı öğrenildi.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Brezilya Çalışma Teftiş Kurulu Başkanı, Çinli otomotiv devi BYD'yi "kölelik benzeri koşullarda işçi çalıştıranlar" listesine eklediği için görevden alındı. Söz konusu hamle Brezilya-Çin ilişkilerinin yakınlaşması nedeniyle gerçekleşti

Brezilya Çalışma Teftiş Kurulu Başkanı, Çinli otomobil üreticisi BYD'yi, hükümet tarafından "köleliğe benzer koşullar" olarak tanımlanan çalışma şartlarıyla suçlanan işverenler siciline eklediği için görevden alındı.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, bu karar hükümet içerisinde büyük bir çatlağa yol açtı. Kaynaklar, Luiz Felipe Brandao de Mello'nun, Çalışma Bakanı Luiz Marinho’nun elektrikli araç üreticisi BYD’yi çalışma istismarı içeren "kara listeden" uzak tutma talimatına uymadığını belirtti.

Pazartesi günü Brezilya'nın resmi gazetesinde yayımlanarak kesinleşen bu görevden alma, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümeti ile ciddi iş gücü istismarlarını hedef alan bağımsız müfettişler arasındaki krizin son halkası oldu. Bakan Marinho, daha önce de büyük şirketleri listeden uzak tutmak için müfettişlerin çalışmalarına müdahale etmekle suçlanmıştı. Brezilya Çalışma Bakanlığı, görevden almayı "idari bir tasarruf" olarak nitelendirirken daha fazla ayrıntı vermedi. Görevden alınan Mello ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

rezilya Ulusal İş Müfettişleri Derneği (Anafitra), kararı sert bir dille eleştirdi. Dernekten yapılan açıklamada, bu hamlenin Brezilya'nın iş gücü istismarıyla mücadelesini zayıflattığı ve istismara karşı en güçlü araçlardan biri olan listenin etkisini sarstığı vurgulandı: "Sekreterin görevden alınması, çalışma teftişlerine yönelik siyasi müdahalenin tırmandığının bir işaretidir."

BYD üzerindeki incelemeler, 2024 yılında bir taşeron şirket tarafından istihdam edilen 163 Çinli işçinin, otomobil üreticisinin Brezilya'daki amiral gemisi fabrikasının inşaatında "kölelik benzeri" koşullarda çalıştırıldığının tespit edilmesine dayanıyor. Söz konusu gelişme BYD’nin itibarını zedelemiş ve Çin’den sonraki en büyük pazarı olan Brezilya’daki inşaat sürecini aylarca geciktirmişti.

Hükümet kuralları gereği, istismar listesinin her altı ayda bir güncellenmesi gerekiyor ve son mühlet 6 Nisan’da dolmuştu. Kaynaklar, Bakan Marinho'nun Mello'ya, herhangi bir teknik gerekçe göstermeden BYD'nin ismini listeye eklemeyi ertelemesini söylediğini aktardı. BYD, listeden çıkarılması için bir mahkemeden geçici yürütmeyi durdurma kararı alsa da nihai karar henüz verilmedi. Öte yandan Lula, devam eden istismar davasına rağmen Ekim ayında BYD fabrikasının açılışına katılarak şirketle olan güçlü bağlarını sergilemişti. Listeye alınan firmalar, itibar kaybının yanı sıra Brezilya bankalarından belirli kredileri almaktan da men ediliyor. Geçen yıl da Bakan Marinho'nun, dev et üreticisi JBS'nin bir birimi de dahil olmak üzere bazı firmaların listeye girmesini engellemek için olağandışı incelemeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Mello’nun bu kararlara da karşı çıktığı ve BYD vakasındaki "itaatsizliğinin" son damla olduğu ifade ediliyor.

