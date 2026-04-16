Türkiye'de fabrika kuracaklardı! Çin hükümeti baskı yaptı, BYD için geri adım atıldı

Hükümet kuralları gereği, istismar listesinin her altı ayda bir güncellenmesi gerekiyor ve son mühlet 6 Nisan’da dolmuştu. Kaynaklar, Bakan Marinho'nun Mello'ya, herhangi bir teknik gerekçe göstermeden BYD'nin ismini listeye eklemeyi ertelemesini söylediğini aktardı. BYD, listeden çıkarılması için bir mahkemeden geçici yürütmeyi durdurma kararı alsa da nihai karar henüz verilmedi. Öte yandan Lula, devam eden istismar davasına rağmen Ekim ayında BYD fabrikasının açılışına katılarak şirketle olan güçlü bağlarını sergilemişti. Listeye alınan firmalar, itibar kaybının yanı sıra Brezilya bankalarından belirli kredileri almaktan da men ediliyor. Geçen yıl da Bakan Marinho'nun, dev et üreticisi JBS'nin bir birimi de dahil olmak üzere bazı firmaların listeye girmesini engellemek için olağandışı incelemeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Mello’nun bu kararlara da karşı çıktığı ve BYD vakasındaki "itaatsizliğinin" son damla olduğu ifade ediliyor.