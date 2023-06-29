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Spor
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Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

2023-06-29 14:22:14
Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'i 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Mislav Orsic transferinini tamamlayan Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır'ın ismi sürekli Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alırken, aynı zamanda Mahmoud Trezeguet ile de ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Uğurcan Çakır ve Mahmoud Trezeguet ile ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Trabzonspor, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Nenad Bjelica yönetiminde 57 puanla 6. sırada tamamladı.

#2
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Yeni sezon için ise hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Karadeniz ekibi, çalışmalarına şimdiden başladı.

#3
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

3 TRANSFER BİRDEN Sezona Bjelica liderliğinde güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transferde atağa kalktı.

#4
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Bordo-mavililer, Panathinaikos'ta sözleşmesi sona eren Dimitrios Kourbelis, Valladolid'in stoperi Joaquin Fernandez ve Southampton'dan Mislav Orsic'i renklerine bağladığını açıkladı.

#5
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

BARDHİ'YE KİRALIK İZİN ÇIKMADI Sezon başında Trabzonspor'a, İspanya'nın Levante takımından transfer edilen Enis Bardhi geride kalan dönem içerisinde eleştirilen isimler arasında yer almıştı.

#6
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Kuzey Makedonyalı oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini korurken, bir Suudi Arabistan kulübü, ofansif orta saha oyuncusu için 300 bin Euro'luk kiralama teklifi yaptı. Ancak bu öneri yönetim kurulu tarafından yeterli görülmeyerek geri çevrildi.

#7
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

OLİMPİAKOS'A RESTE REST Yunan kulübü Olimpiakos, Trabzonspor'dan Marc Bartra'nın yanı sıra Maxi Gomez'e de talip oldu.

#8
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Bordo-mavili kulübe fiyat beklentisini soran Komşu, Fırtına'nın sezon başında oyuncu için ödediği bedel olan 3 milyon Euro'nun altında bir rakamı kabul etmeyeceğine yönelik yanıt aldı.

#9
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Trabzonspor Kulübü de Bartra ve Gomez'i isteyen Olimpiakos'tan Zinckernagel'e talip olmuş ancak iki farklı teklifi de reddedilmişti.

#10
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Bordo-mavili ekipte tüm bu gelişmeler yaşanırken, yeni sezon çalışmaları da başlamıştı. Bu doğrultuda kadrosuna 3 ismi katan Fırtına'da Uğurcan Çakır ve Mahmoud Trezeguet ile de ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

#11
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

UĞURCAN VE TREZEGUET İÇİN BEKLENTİ 20 MİLYON EURO Trabzonspor'da ismi ayrılacaklar arasında sıkça anılan Trezeguet ve Uğurcan Çakır için yönetim kurulunun tavrı netleşti.

#12
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Bu iki oyuncu adına menajerlere, "10 milyon Euro'nun altında hiçbir teklif değerlendirilmeyecek" mesajı verildi.

#13
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Özellikle 27 yaşındaki Uğurcan'a; İnter, Monaco, Roma ve Nottingham Forrest'ın ilgisi bulunuyor. Ancak henüz kulübe resmi teklif gelmediği belirtilirken kamp döneminde temasların hızlanması bekleniyor.

#14
Foto - Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

Mısırlı kanat Trezeguet'ye de Suudi Arabistan'dan farklı kulüplerin talip olduğu ifade edildi.

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