Trabzonspor'a transfer dev gelir! Tam 20 milyon Euro...

2022-2023 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'i 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Mislav Orsic transferinini tamamlayan Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır'ın ismi sürekli Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alırken, aynı zamanda Mahmoud Trezeguet ile de ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte Uğurcan Çakır ve Mahmoud Trezeguet ile ilgili tüm detaylar...