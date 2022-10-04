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Spor
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Trabzonspor, Monaco hazırlığı

2022-10-04 17:25:11
Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Monaco maçının hazırlıklarını sürdürdü.

#1
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

#2
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

#3
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Trabzon'dan yarın Monaco'ya hareket edecek bordo-mavililer, aynı gün TSİ 20.00'de müsabakanın oynanacağı II. Louis Stadyumu'nda yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.​​​​​​

#4
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Antrenmandan görüntüler...

#5
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Antrenmandan görüntüler...

#6
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Antrenmandan görüntüler...

#7
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Antrenmandan görüntüler...

#8
Foto - Trabzonspor, Monaco hazırlığı

Antrenmandan görüntüler...

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