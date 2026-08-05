Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!
Trabzonspor, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini açıkladı
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Trabzonspor, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini açıkladı
Trabzonspor, X hesabından yaptığı açıklamada Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, ''Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.
Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır.
Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.'' denildi.
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