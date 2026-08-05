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Spor
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Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!

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Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!

Trabzonspor, Mohamed Salah'ın bugün saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geleceğini açıkladı

#1
Foto - Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!

Trabzonspor, X hesabından yaptığı açıklamada Salah'ın bugün saat 12.00'de İstanbul'a geleceğini açıkladı.

#2
Foto - Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!

Yapılan açıklamada, ''Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

#3
Foto - Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!

Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması planlanmaktadır.

#4
Foto - Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!

Trabzon’daki karşılama programına ilişkin saat ve diğer detaylar, gün içerisinde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.'' denildi.

#5
Foto - Trabzonspor açıkladı: Salah'ın geliş saati belli oldu!

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