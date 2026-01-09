  • İSTANBUL
Gündem
Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi!
Giriş Tarihi:

Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, saç ekimi için gittiği özel merkezde fenalaşarak hayatını kaybeden Temel Altuntaş (47) bugün son yolculuğuna uğurlandı.

#1
Foto - Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi!

Edinilen bilgiye göre, Temel Altuntaş, İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti. Klinikte bir anda fenalaşan Altuntaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#2
Foto - Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi!

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, bugün Cuma namazı sonrasında Akçaabat ilçesi Erikli mahallesi Merkez Camiindeki cuma namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

#3
Foto - Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi!

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ" Altuntaş'ın yakını ve mahalle muhtarı Süleyman Altuntaş yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Çok iyi bir insandı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Düzenli sağlık kontrollerini ve check-up'ını yaptırırdı. Büyük bir şok ve üzüntü içindeyiz."

#4
Foto - Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi!

"VARSA BİR İHMAL ORTAYA ÇIKAR" Altuntaş'ın komşusu Barış Sandıkçı ise, "Dün acı haberi duyduk. Genç yaşta ölümü bizi üzdü. Bildiğimiz herhangi sağlık sorunu, hastalığı yoktu.

#5
Foto - Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi!

Birkaç gün öncede bir arkadaşımızın cenazesi için buraya gelmişti. Sağlığına dikkat ederdi. Varsa bir ihmal ortaya çıkar, Adli Tıp Raporu'ndan sonra her şey belli olur." dedi.

