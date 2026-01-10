japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı
Mazda’nın Çinli Changan ile geliştirdiği yeni CX-6e, Brüksel’de tanıtıldı. Elektrikli SUV; radikal tasarımı, dev ekranlı iç mekânı ve 480 km'ye varan menziliyle Avrupa'ya iddialı bir giriş yapacak.
Mazda’nın Çinli Changan ile ortak geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeli CX-6e, Brüksel Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. 480 kilometreye varan menzili, radikal tasarımı ve dijital odaklı iç mekanıyla Mazda’nın Avrupa stratejisinde yeni bir sayfa açıyor.
Mazda, uzun süredir beklenen elektrikli SUV modeli CX-6e ile markanın tarihindeki en büyük tasarım dönüşümlerinden birine imza attı.
Hem Japon tasarım anlayışı hem de Çin mühendisliği birleşiminden doğan model, markanın gelecek vizyonunun somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. CX-6e, 2026 yılının ortasında Avrupa yollarına çıkacak.
CX-6e, Mazda’nın şimdiye kadar ürettiği en teknoloji odaklı kabine sahip. 26 inçlik dev multimedya ekranı, kamera tabanlı yan aynalar, ön koltuk başlıklarına entegre hoparlörler ve geleneksel gösterge panelinin tamamen kaldırılması, modelin dijital karakterini ortaya koyuyor.
Sürücünün önüne yerleştirilen geniş head-up display, tüm sürüş bilgilerini artırılmış gerçeklik desteğiyle yansıtıyor. Mazda yetkililerine göre bu “ekran ağırlıklı kabin” yaklaşımı, küresel pazarlar için zorunlu bir stratejik dönüşüm olarak kabul ediliyor.
Mazda CX-6e, tamamen Japon mühendisliği ürünü değil. Model, Çinli otomotiv devi Changan ile ortak geliştirildi ve her iki markanın da teknoloji paylaşımı yaptığı Nanjing üretim tesisinde üretiliyor.
CX-6e, altyapı ve mekanik açıdan Changan Deepal S07 ile aynı platformu paylaşıyor. Bu ortaklık sayesinde Mazda, elektrikli araç üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, Çin’in gelişmiş batarya tedarik zincirinden de faydalanıyor.
Avrupa’da sadece tam elektrikli versiyonu satışa sunulacak CX-6e, arka aksta konumlandırılmış 255 beygir gücünde elektrik motoru ve 78 kWsa kapasiteli LFP batarya ile donatılmış. Modelin 480 kilometreye varan menzili, günlük kullanım için yeterli kabul edilirken, hızlı şarj teknolojisiyle 35 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Bagaj hacmi 468 litre, ön kısımda yer alan 80 litrelik frunk ise ek depolama alanı sağlıyor.
Bagaj hacmi 468 litre, ön kısımda yer alan 80 litrelik frunk ise ek depolama alanı sağlıyor. 4850 mm uzunluk, 1935 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik değerleriyle CX-60'tan daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir gövdeye sahip.
Bu ölçüler, CX-6e’ye daha sportif bir siluet kazandırırken, aerodinamik verimliliği de artırıyor.
CX-6e, markanın geleneksel “sade ama zarif” tasarım dilinden belirgin biçimde uzaklaşıyor.
Radikal tasarımı ve Çin ortaklığıyla geliştirilen altyapısı, Mazda’nın elektrikli geleceğe daha cesur ve küresel bir adım attığını gösteriyor.
Uzmanlara göre CX-6e, Avrupa elektrikli SUV pazarında sadece Mazda için değil, Japon-Çin otomotiv işbirlikleri için de yeni bir dönemin sembolü olmaya aday. Haber Kaynağı: Mazda
