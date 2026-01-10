  • İSTANBUL
japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı
japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Mazda'nın Çinli Changan ile geliştirdiği yeni CX-6e, Brüksel'de tanıtıldı. Elektrikli SUV; radikal tasarımı, dev ekranlı iç mekânı ve 480 km'ye varan menziliyle Avrupa'ya iddialı bir giriş yapacak.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Mazda'nın Çinli Changan ile ortak geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeli CX-6e, Brüksel Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. 480 kilometreye varan menzili, radikal tasarımı ve dijital odaklı iç mekanıyla Mazda'nın Avrupa stratejisinde yeni bir sayfa açıyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Mazda, uzun süredir beklenen elektrikli SUV modeli CX-6e ile markanın tarihindeki en büyük tasarım dönüşümlerinden birine imza attı.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Hem Japon tasarım anlayışı hem de Çin mühendisliği birleşiminden doğan model, markanın gelecek vizyonunun somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. CX-6e, 2026 yılının ortasında Avrupa yollarına çıkacak.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

CX-6e, Mazda'nın şimdiye kadar ürettiği en teknoloji odaklı kabine sahip. 26 inçlik dev multimedya ekranı, kamera tabanlı yan aynalar, ön koltuk başlıklarına entegre hoparlörler ve geleneksel gösterge panelinin tamamen kaldırılması, modelin dijital karakterini ortaya koyuyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Sürücünün önüne yerleştirilen geniş head-up display, tüm sürüş bilgilerini artırılmış gerçeklik desteğiyle yansıtıyor. Mazda yetkililerine göre bu "ekran ağırlıklı kabin" yaklaşımı, küresel pazarlar için zorunlu bir stratejik dönüşüm olarak kabul ediliyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Mazda CX-6e, tamamen Japon mühendisliği ürünü değil. Model, Çinli otomotiv devi Changan ile ortak geliştirildi ve her iki markanın da teknoloji paylaşımı yaptığı Nanjing üretim tesisinde üretiliyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

CX-6e, altyapı ve mekanik açıdan Changan Deepal S07 ile aynı platformu paylaşıyor. Bu ortaklık sayesinde Mazda, elektrikli araç üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken, Çin'in gelişmiş batarya tedarik zincirinden de faydalanıyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Avrupa'da sadece tam elektrikli versiyonu satışa sunulacak CX-6e, arka aksta konumlandırılmış 255 beygir gücünde elektrik motoru ve 78 kWsa kapasiteli LFP batarya ile donatılmış. Modelin 480 kilometreye varan menzili, günlük kullanım için yeterli kabul edilirken, hızlı şarj teknolojisiyle 35 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Bagaj hacmi 468 litre, ön kısımda yer alan 80 litrelik frunk ise ek depolama alanı sağlıyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

4850 mm uzunluk, 1935 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik değerleriyle CX-60'tan daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir gövdeye sahip.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Bu ölçüler, CX-6e'ye daha sportif bir siluet kazandırırken, aerodinamik verimliliği de artırıyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

CX-6e, markanın geleneksel "sade ama zarif" tasarım dilinden belirgin biçimde uzaklaşıyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Radikal tasarımı ve Çin ortaklığıyla geliştirilen altyapısı, Mazda'nın elektrikli geleceğe daha cesur ve küresel bir adım attığını gösteriyor.

Foto - japon ve Çin işbirliği! CX-6e görücüye çıktı

Uzmanlara göre CX-6e, Avrupa elektrikli SUV pazarında sadece Mazda için değil, Japon-Çin otomotiv işbirlikleri için de yeni bir dönemin sembolü olmaya aday. Haber Kaynağı: Mazda

