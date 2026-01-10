Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Fletcher, bu gelişmeyi “havacılıkta insan-makine entegrasyonunun gerçek anlamda olgunlaştığı an” olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz yıl, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının Florida’daki Eglin Üssü’nde iki Kratos XQ-58A Valkyrie insansız hava aracını kontrol ederek muharebe senaryosuna entegre etmesi, bu alandaki ilk büyük adım olmuştu. Bu kez Donanma pilotlarının katıldığı JSE tatbikatı, söz konusu iş birliğini daha ileri taşıdı. Ayrıca Fletcher, F-35 ve F-22 pilotlarının geçtiğimiz yıl ilk kez aynı ortamda birlikte görev yaptığına da dikkat çekiyor. Bu entegrasyon, ortak kuvvet doktrini (Joint Force Doctrine) çerçevesinde hem hava hem deniz unsurlarının koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.