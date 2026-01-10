  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı Su-57 savaş uçağı programı fiyasko mu? Tek bir tane bile teslim edemediler 'Hükümeti ben kurar ben yıkarım' diyen Aydın Doğan'a kötü haber: Borlease çöktü Suudi Arabistan'da Kylian Mbappe, Barcelona'ya karşı oynayacak: Gönülleri fetheden isim bunu yazdı! İlgili şok olay İran rejimi çökerse ne olur? Türkiye ayrıntısı dikkat çekti Survivor yarışmacısı apar topar gözaltına alındı! İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı: En az 1000 lira düşüş olur Ortalık 'şok gelişme' diye çalkalanıyor: Türkiye korkusu Yunanistan'a sonunda bunu yaptırdı
Teknoloji-Bilişim
15
Yeniakit Publisher
Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladıSavaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladıSavaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı.

#1
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Güvenlik uzmanı ve yazar Zita Ballinger Fletcher, son analizinde ABD’nin savaş teknolojilerinde ulaştığı yeni eşiği değerlendirdi.

#2
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Fletcher’a göre, Donanma pilotlarının F-35 Lightning II kokpitlerinden “birden fazla otonom hava aracını aynı anda kontrol etme” becerisi, geleceğin savaş senaryolarını kökten dönüştürecek.

#3
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Tatbikat, Pentagon’un Maryland’deki Deniz Hava Harp Merkezi Uçak Bölümü bünyesinde yer alan Ortak Simülasyon Ortamı (JSE) tesislerinde gerçekleştirildi. Burada pilotlar, simüle edilmiş yüksek tehditli görevlerde, F-35 kokpitinden çıkarılmadan, otonom uçakları yapay zekâ desteğiyle yönetmeyi öğrendi.

#4
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

JSE, pilotların gerçek muharebe senaryolarına yakın koşullarda deneyim kazanmasını sağlarken, herhangi bir risk taşımadan gelişmiş taktiklerin test edilmesine olanak tanıyor.

#5
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Pilotların gerçek muharebe senaryolarına yakın koşullarda deneyim kazanmasını sağlarken, herhangi bir risk taşımadan gelişmiş taktiklerin test edilmesine olanak tanıyor.

#6
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Tatbikat sonrası açıklama yapan NAWCAD Komutanı Tuğamiral Todd Evans, elde edilen başarıyı modern savaş doktrini açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi:

#7
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Modern savaş, havacılarımızdan artık sadece uçmalarını değil, aynı zamanda entegre bir kuvveti yönetmelerini talep ediyor. Ortak Simülasyon Ortamı, geleceğin savaşlarını kazanmak için pilotlarımızı yeni taktiklerle donatıyor.

#8
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Bu eğitim kapsamında pilotlar, tablet arayüzleri üzerinden birden fazla İşbirlikçi Savaş Uçağı’nı (CCA) aynı anda kontrol etti. “Sadık yardımcı pilot” (Loyal Wingman) olarak adlandırılan bu yapay zekâ destekli İHA’lar, pilotla eşzamanlı olarak muharebe faaliyetlerine katıldı, hedeflerle veri paylaşımı yaptı ve hassas güdümlü mühimmatlarla düşman hedeflerini vurdu.

#9
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Fletcher, bu gelişmeyi “havacılıkta insan-makine entegrasyonunun gerçek anlamda olgunlaştığı an” olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz yıl, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının Florida’daki Eglin Üssü’nde iki Kratos XQ-58A Valkyrie insansız hava aracını kontrol ederek muharebe senaryosuna entegre etmesi, bu alandaki ilk büyük adım olmuştu. Bu kez Donanma pilotlarının katıldığı JSE tatbikatı, söz konusu iş birliğini daha ileri taşıdı. Ayrıca Fletcher, F-35 ve F-22 pilotlarının geçtiğimiz yıl ilk kez aynı ortamda birlikte görev yaptığına da dikkat çekiyor. Bu entegrasyon, ortak kuvvet doktrini (Joint Force Doctrine) çerçevesinde hem hava hem deniz unsurlarının koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

#10
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Pentagon, JSE platformunu sürekli genişletmeyi planlıyor. 2026 mali yılı itibarıyla eğitim merkezine EA-18G Growler, E-2D Advanced Hawkeye ve F/A-18E/F Super Hornet gibi platformların da dahil edilmesi bekleniyor.

#11
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Bu yeni sistemlerle birlikte, pilotların farklı hava platformlarını birlikte yönetebileceği karma görevler (multi-domain operations) üzerinde çalışılacak.

#12
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Zita Ballinger Fletcher, analizini şu çarpıcı ifadeyle noktalıyor:

#13
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Bu eğitim, pilotun artık yalnızca bir uçak değil, bütün bir otonom hava filosunu yöneten komutan haline geldiğini gösteriyor. İnsan zekâsı ile yapay zekânın birleşimi, modern savaşın doğasını geri dönülmez biçimde değiştiriyor.

#14
Foto - Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı

Fletcher’a göre, F-35 pilotlarının bu yeni yetenekleri, hava gücünün geleceğini yeniden şekillendirecek; havada ağ merkezli, çok katmanlı ve insan-yapay zekâ ortaklığına dayalı bir çağın kapısı resmen aralandı. Haber Kaynağı: The National Interest

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması

Canlı yayında soruları cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili açıklama yaptı...
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!
Gündem

Hüseyin Çelik Fitne Peşinde: Eski Bakan Terör Sevici SDG'ye Kalkan Oldu!

Ak Parti hükümetlerinde görev yapan ancak son dönemdeki çıkışlarıyla şimşekleri üzerine çeken Hüseyin Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı ..
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler
Gündem

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Suriye’nin Halep şehrinde terör unsurlarına yönelik başlatılan süpürme operasyonları sonuç vermeye başladı. Bölgeden gelen son görüntüler, t..
Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!
Gündem

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devraldığı törende sar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23