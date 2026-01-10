Savaşların seyri değişecek! F-35 pilotları eğitime başladı
Güvenlik uzmanı ve yazar Zita Ballinger Fletcher, son analizinde ABD’nin savaş teknolojilerinde ulaştığı yeni eşiği değerlendirdi.
Fletcher’a göre, Donanma pilotlarının F-35 Lightning II kokpitlerinden “birden fazla otonom hava aracını aynı anda kontrol etme” becerisi, geleceğin savaş senaryolarını kökten dönüştürecek.
Tatbikat, Pentagon’un Maryland’deki Deniz Hava Harp Merkezi Uçak Bölümü bünyesinde yer alan Ortak Simülasyon Ortamı (JSE) tesislerinde gerçekleştirildi. Burada pilotlar, simüle edilmiş yüksek tehditli görevlerde, F-35 kokpitinden çıkarılmadan, otonom uçakları yapay zekâ desteğiyle yönetmeyi öğrendi.
JSE, pilotların gerçek muharebe senaryolarına yakın koşullarda deneyim kazanmasını sağlarken, herhangi bir risk taşımadan gelişmiş taktiklerin test edilmesine olanak tanıyor.
Tatbikat sonrası açıklama yapan NAWCAD Komutanı Tuğamiral Todd Evans, elde edilen başarıyı modern savaş doktrini açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi:
Modern savaş, havacılarımızdan artık sadece uçmalarını değil, aynı zamanda entegre bir kuvveti yönetmelerini talep ediyor. Ortak Simülasyon Ortamı, geleceğin savaşlarını kazanmak için pilotlarımızı yeni taktiklerle donatıyor.
Bu eğitim kapsamında pilotlar, tablet arayüzleri üzerinden birden fazla İşbirlikçi Savaş Uçağı’nı (CCA) aynı anda kontrol etti. “Sadık yardımcı pilot” (Loyal Wingman) olarak adlandırılan bu yapay zekâ destekli İHA’lar, pilotla eşzamanlı olarak muharebe faaliyetlerine katıldı, hedeflerle veri paylaşımı yaptı ve hassas güdümlü mühimmatlarla düşman hedeflerini vurdu.
Fletcher, bu gelişmeyi “havacılıkta insan-makine entegrasyonunun gerçek anlamda olgunlaştığı an” olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz yıl, ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının Florida’daki Eglin Üssü’nde iki Kratos XQ-58A Valkyrie insansız hava aracını kontrol ederek muharebe senaryosuna entegre etmesi, bu alandaki ilk büyük adım olmuştu. Bu kez Donanma pilotlarının katıldığı JSE tatbikatı, söz konusu iş birliğini daha ileri taşıdı. Ayrıca Fletcher, F-35 ve F-22 pilotlarının geçtiğimiz yıl ilk kez aynı ortamda birlikte görev yaptığına da dikkat çekiyor. Bu entegrasyon, ortak kuvvet doktrini (Joint Force Doctrine) çerçevesinde hem hava hem deniz unsurlarının koordinasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Pentagon, JSE platformunu sürekli genişletmeyi planlıyor. 2026 mali yılı itibarıyla eğitim merkezine EA-18G Growler, E-2D Advanced Hawkeye ve F/A-18E/F Super Hornet gibi platformların da dahil edilmesi bekleniyor.
Bu yeni sistemlerle birlikte, pilotların farklı hava platformlarını birlikte yönetebileceği karma görevler (multi-domain operations) üzerinde çalışılacak.
Zita Ballinger Fletcher, analizini şu çarpıcı ifadeyle noktalıyor:
Bu eğitim, pilotun artık yalnızca bir uçak değil, bütün bir otonom hava filosunu yöneten komutan haline geldiğini gösteriyor. İnsan zekâsı ile yapay zekânın birleşimi, modern savaşın doğasını geri dönülmez biçimde değiştiriyor.
Fletcher’a göre, F-35 pilotlarının bu yeni yetenekleri, hava gücünün geleceğini yeniden şekillendirecek; havada ağ merkezli, çok katmanlı ve insan-yapay zekâ ortaklığına dayalı bir çağın kapısı resmen aralandı. Haber Kaynağı: The National Interest
