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Spor
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Trabzon'da down sendromlu gençlerle eğlenceli anlar

2021-02-24 20:30:13
Trabzon'da down sendromlu gençlerle eğlenceli anlar

Trabzon'da, down sendromlular için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Cemil Usta Melek Yüzler Futbol Festivali"nde protokol üyeleri ve down sendromlu gençler futbol maçı yaptı. Trabzon Üniversitesi ve Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu iş birliğinde, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların katkısıyla düzenlenen etkinlik, Ortahisar ilçesindeki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Foto - Etkinlikte, down sendromlu gençler ile Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan oluşturulan karma takımlar arasında futbol maçı yapıldı.

Etkinlikte, down sendromlu gençler ile Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'ndan oluşturulan karma takımlar arasında futbol maçı yapıldı.

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Foto - Güzel görüntülerin oluştuğu karşılaşma, 10-10 berabere tamamlandı. Ailelerin tribünden izlediği maçın sonunda down sendromlu sporculara çeşitli hediyeler verildi. Vali Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

Güzel görüntülerin oluştuğu karşılaşma, 10-10 berabere tamamlandı. Ailelerin tribünden izlediği maçın sonunda down sendromlu sporculara çeşitli hediyeler verildi. Vali Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yavrularımızla bir araya gelelim, onlar için farkındalık oluşturalım ve bugün onların yüzlerini güldürelim istedik. Pandemi dolayısıyla onlar da evlerinde iyice bunaldılar, sıkıldılar. Bugün bir nebze de olsa onlara moral motivasyon kazandıralım istedik." dedi. Belediye Başkanı Zorluoğlu da salgının hayatın tüm alanlarını ve her toplumsal kesimi olumsuz etkilediğine, engellilerin bu süreçte daha fazla hareketsiz kaldığına dikkati çekti. Engellilerin evlerinde daha bağımlı hale geldiğini ifade eden Zorluoğlu, "Bugün güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Epey ter döktük, güzel de bir maç oldu, iddialı bir maç yaptık. Berabere kaldık ama bizi çok zorladı çocuklarımız. Biz de çok keyif aldık. İnşallah normal zamanlara doğru yaklaşıyoruz. Daha fazla engellilerimizle çocuklarımızla bir arada olmayı, birlikte vakit geçirmeyi arzu eder hale geldik." diye konuştu.

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Foto - Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise down sendromlu bireylerin salgın dolayısıyla yaklaşık bir yıldır evlerinden çıkamadığını, onlara moral olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Etkinliği, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yaptıklarını, ayrıca Trabzonspor'un efsane oyuncularından Cemil Usta'yı da andıklarını ifade eden Tuncay, şunları kaydetti:

Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise down sendromlu bireylerin salgın dolayısıyla yaklaşık bir yıldır evlerinden çıkamadığını, onlara moral olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Etkinliği, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yaptıklarını, ayrıca Trabzonspor'un efsane oyuncularından Cemil Usta'yı da andıklarını ifade eden Tuncay, şunları kaydetti: "Amacımız, toplumsal farkındalığı, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek. Down sendromlular Kovid-19 salgını dolayısıyla bir yıldır evlerinde hayatına devam ediyorlar. Bu süreç, 15 yıllık kazanımların geriye gitmesinde maalesef büyük sıkıntı oldu. Bu etkinlikle de onları biraz daha hayatın içine katmak istedik. Tüm tedbirlerle beraber onları da futbol ile buluşturarak, valimizle, belediye başkanımızla farkındalık yapmak istedik. Down sendromlu üyelerimizin hayatın içinde var olduklarını ve bu süreçte de morale ihtiyaçları olduğunu hissettirmek istedik. Umut ediyorum ki bugün onların sevgisi ve sevinciyle Trabzon ve Türkiye derin bir nefes alacaktır ve en yakın zamanda hayat normale dönecektir."

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