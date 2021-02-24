2021-02-24 20:30:13 Trabzon'da down sendromlu gençlerle eğlenceli anlar
Trabzon'da, down sendromlular için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Cemil Usta Melek Yüzler Futbol Festivali"nde protokol üyeleri ve down sendromlu gençler futbol maçı yaptı. Trabzon Üniversitesi ve Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu iş birliğinde, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların katkısıyla düzenlenen etkinlik, Ortahisar ilçesindeki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.