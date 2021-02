Trabzon'da down sendromlu gençlerle eğlenceli anlar

Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ise down sendromlu bireylerin salgın dolayısıyla yaklaşık bir yıldır evlerinden çıkamadığını, onlara moral olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Etkinliği, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde yaptıklarını, ayrıca Trabzonspor'un efsane oyuncularından Cemil Usta'yı da andıklarını ifade eden Tuncay, şunları kaydetti: "Amacımız, toplumsal farkındalığı, birlikte yaşama kültürünü geliştirmek. Down sendromlular Kovid-19 salgını dolayısıyla bir yıldır evlerinde hayatına devam ediyorlar. Bu süreç, 15 yıllık kazanımların geriye gitmesinde maalesef büyük sıkıntı oldu. Bu etkinlikle de onları biraz daha hayatın içine katmak istedik. Tüm tedbirlerle beraber onları da futbol ile buluşturarak, valimizle, belediye başkanımızla farkındalık yapmak istedik. Down sendromlu üyelerimizin hayatın içinde var olduklarını ve bu süreçte de morale ihtiyaçları olduğunu hissettirmek istedik. Umut ediyorum ki bugün onların sevgisi ve sevinciyle Trabzon ve Türkiye derin bir nefes alacaktır ve en yakın zamanda hayat normale dönecektir."