Korkutan orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, ekipler sevk edildi
Çanakkale Ezine'de meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çanakkale Ezine'de meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Sıcakların artmasıyla orman yangınları artmaya başladı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI - Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ - İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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