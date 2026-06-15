  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Limon suyun sırrı hayrete düşürdü: Bir bardak alınması gereken takviye... Alır almaz o an asiti tüketti Korkutan orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, ekipler sevk edildi Osmaniye'de depremin sembol ismiydi: Tarık Sesli son yolculuğuna uğurlandı 35 yaşına kadar aman uzak duralım: Genç yaşta bu yiyecekler bakın neye neden olur... Sağlıklı değil uyarısı Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti Milli gurur hamlesi! Hyundai İzmit’te batarya üretimine başlıyor! IONIQ 3’le gelen büyük sıçrama! Tatil tavsiyesi: Dikkat ve odaklanma sorunlarına karşı öneriler peş peşe geliyor Uzmanlar ‘aman dikkat’ diyerek uyardı! Buzdolabından uzak tutulması gereken 15 yiyecek
#1
Foto - Korkutan orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, ekipler sevk edildi

Sıcakların artmasıyla orman yangınları artmaya başladı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

#2
Foto - Korkutan orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, ekipler sevk edildi

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI - Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

#3
Foto - Korkutan orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, ekipler sevk edildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ - İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.

#4
Foto - Korkutan orman yangını! Alevler hızla yayılıyor, ekipler sevk edildi

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar
Gündem

500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

Kocaeli'de 500 yıllık tarihi camiya sabah ezanı için gelen müezzin, içeriden gelen sesler üzerine hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kameral..
PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü
Gündem

PKK İran askerlerine ateş açtı: 1 asker öldü, 2 terörist öldürüldü

İran, terör örgütü PKK’nın Urmiye’nin Çaldıran ilçesi sınırında sınır muhafızların ateş açtığını ve 1 askerin öldüğünü duyurdu. Açıklamada 2..
Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: "Türkiye’yi satın alırım"
Gündem

Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım”

Yerli lastik üreticisi Petlas’ın, piyasadaki ekonomik alternatifleri azaltmak ve fiyat dengelerini değiştirmek amacıyla ithal lastiklere ek ..
Serinlemek için Dicle Nehri’ne girmişti! Hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için Dicle Nehri’ne girmişti! Hayatını kaybetti

Şırnak Güçlükonak'ta piknik için arkadaşlarıyla Cehennem Deresi mevkisine giden 28 yaşındaki Velat Çetin, serinlemek amacıyla girdiği Dicle ..
25 yılın ardından şehit oldu
Gündem

25 yılın ardından şehit oldu

Terörist İsrail'in 25 yıldır zindanda tuttuğu Filistinli İmad Racih Serhan, Gilboa Hapishanesi'nde şehit oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var!
Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP’de yaşanan son tartışmalara değinerek "Adama üç sene önce kurtarıcı, kahraman diyorla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23