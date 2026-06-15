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#1
Foto - Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir apartman dairesini insansız hava aracıyla bombaladı.

#2
Foto - Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti

Saldırıda Şifa Hastanesinde sağlık görevlisi olarak çalışan Muhammed Hebil ile oğlu Musa hayatını kaybetti.

#3
Foto - Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine neredeyse her gün saldırılarını sürdürüyor.

#4
Foto - Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten 31 Mayıs'a kadar geçen 247 günlük süreçte İsrail'in ateşkesi 3 bin 269 kez ihlal ettiğini belirtmişti.

#5
Foto - Siyonist, baba oğulu İHA'larla katletti

Bu dönemde İsrail saldırılarında 992 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 138 kişi yaralandı ve 95 kişi alıkonuldu.

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Yorumlar

Ccv

Bakın buraya yazıyorum yahudiler Haçlılar ve Sebetay Yahudileri teröristtir.
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