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Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

2023-12-03 11:47:32
Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

Toyota Türkiye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel sporcularla birlikte basketbol maçı yapmak adına parkeye çıktı.

#1
Foto - Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

Toyota Türkiye’nin katkılarıyla Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından Metin Sabancı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 3x3 Karma Basketbol Turnuvası, markanın kapsayıcı yaklaşımının altını bir kez daha çizdi.

#2
Foto - Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

Özel Olimpiyatlar Avrupa-Avrasya Basketbol Haftası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kapsayacak şekilde her yıl Avrupa-Avrasya Özel Olimpiyatlar programında kutlanıyor. Toyota Türkiye’nin katkılarıyla gerçekleştirilen turnuvada Özel Olimpiyatlar ulusal kadın ve erkek basketbolu için keyifli ve önemli maçlara imza atıldı. Toyota, sporun ilham veren gücünü de kullanarak özel sporcuların hayata katılmalarına ve zorlukların üstesinden gelmelerine destek oluyor.

#3
Foto - Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından pilot okulların dahil edildiği 3x3 Karma Basketbol Turnuvasında 32 özel sporcu ve 24 partner sporcu olmak üzere toplamda 56 sporcu müsabakalarda mücadele etti. Turnuvada özel ve partner sporcuların yanı sıra Toyota Türkiye çalışanları, basın mensupları ve basketbolun efsane isimleri de özel sporcularla birlikte sahaya çıkarak bu heyecana ortak oldular.

#4
Foto - Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

Özel sporcuların ulusal ve uluslararası alanda kendilerini göstermeleri ve sporla bütünleşerek hayata katılmalarına katkı sağlayan Toyota Türkiye, bu desteğini her alanda göstermeye devam ediyor. Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunu üstlendiği Özel Olimpiyatlar Türkiye takımı, geçen aylarda Berlin’de gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nı büyük başarılarla tamamlamıştı. Berlin 2023 Özel Olimpiyat Oyunları’nda Özel Olimpiyatlar Türkiye ikisi altın, biri gümüş ve ikisi bronz olmak üzere tam beş madalya kazanarak başarısını taçlandırmıştı.

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