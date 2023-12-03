Toyota Türkiye’den anlamlı müsabaka!

Özel sporcuların ulusal ve uluslararası alanda kendilerini göstermeleri ve sporla bütünleşerek hayata katılmalarına katkı sağlayan Toyota Türkiye, bu desteğini her alanda göstermeye devam ediyor. Toyota Türkiye’nin ana sponsorluğunu üstlendiği Özel Olimpiyatlar Türkiye takımı, geçen aylarda Berlin’de gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nı büyük başarılarla tamamlamıştı. Berlin 2023 Özel Olimpiyat Oyunları’nda Özel Olimpiyatlar Türkiye ikisi altın, biri gümüş ve ikisi bronz olmak üzere tam beş madalya kazanarak başarısını taçlandırmıştı.