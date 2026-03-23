Toroslar’da bahar müjdesi! Badem ağaçları çiçek açtı
Antalya’nın Akseki ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla Toroslar’da bahar kendini gösterdi...
Antalya’nın Akseki ilçesinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte Toroslar’da baharın ilk izleri görüldü. Üzümü ve pekmezinin yanı sıra badem yetiştiriciliğiyle de öne çıkan Akseki'de, ilkbaharın habercisi olan badem çiçekleri doğanın uyanışını müjdeledi. Beyaz ve pembe tonlara bürünen ağaçlar, özellikle Toros Dağları eteklerinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Badem ağaçlarının çiçek açması, bölgede tarımsal sezonun başladığının da göstergesi olurken, üreticiler yeni sezon için umutlandı. Akseki'nin kırsal mahallelerinden, sedir ağaçlarıyla dikkat çeken Alaçeşme Mahallesi ise yeşil ile badem çiçeklerinin beyaz tonlarının buluşmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.
Alaçeşme Mahallesi Muhtarı Hasan Uluğkay, geçen yıl badem ağaçlarının erken çiçek açtığını ve mart ayının ilk haftasında yaşanan don olayı ile dolu nedeniyle ürün alamadıklarını söyledi.
Bu yıl çiçeklenmenin mart ayının ortalarında gerçekleştiğini belirten Uluğkay, "Daha kış çıkmadı. Buraların kışı çetin geçer. İnşallah don olmaz ve dolu vurmaz. Böylece üretimde büyük bir hasat olur, köylülerimiz mutlu olur" dedi.
