Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Tornavidadan yazılıma uzanan serüven! Yarım asırlık Motor Aşin, otomotivde dönüşümün tanığı oldu!
Yedek parça sektöründe 1971’den bu yana faaliyet gösteren Motor Aşin, 55’inci yılını kutlarken otomotiv dünyasındaki büyük dönüşüme dikkat çekti. CEO Saim Aşçı, “O günlerde mekanik dayanıklılığı konuşurken, bugün yazılımı konuşuyoruz” diyerek, mekanikten dijitale uzanan değişimi özetledi. Şirket, 55 yılda 30 milyon adet yedek parça satışı gerçekleştirirken, elektrikli araçların yükselişiyle parça profilinin köklü biçimde değiştiğini vurguladı.