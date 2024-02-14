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Dünya
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Topraktan çıkana inanamadı! Tam 1700 yıllık

2024-02-14 16:22:51
Topraktan çıkana inanamadı! Tam 1700 yıllık

Bulgaristan'da bir çiftçi tarlasını sürerken traktörün sert bir şeye çarptığını fark etti. Traktörden inip toprağın içinden çıkanı görünce çok şaşırdı.

#1
Foto - Topraktan çıkana inanamadı! Tam 1700 yıllık

Bulgaristan'da bir çiftçi tarlada çalışırken traktörün sert bir cisme çarptığını fark etti. Toprağa bakan çifçi 1700 yıllık bir tarihi kalıntıya rastlamış oldu. İnsan kemiklerini gören çiftçi konuyu yetkililere haber verdi. Veliko Tırnovo, Bölge Tarih Müzesi'nden arkeolog Kalin Chakarov, 12 Şubat'ta gönderdiği e-postada Nova Varbovka'daki çiftçinin kalıntıları polise bildirdiğini ve polisin de araştırma için yanında bir arkeolog getirdiğini söyledi. Arkeologlar çiftçinin bulgusuna baktılar ve onun eski bir Roma mezarı açtığını fark ettiler. Sahada yapılan kazılarda ikinci bir taş mezar ortaya çıkarıldı. Chakarov, devasa mezarların tuğla, taş ve harçla inşa edildiğini, ardından devasa kireçtaşı levhalarla kaplandığını söyledi. Fotoğraflar yan yana antik mezarları gösteriyor. Chakarov, daha küçük olan mezarın içinde arkeologların yeni yürümeye başlayan bir çocuğa ait kemikler, bazı altın küpeler, bir kolye, madeni paralar ve üzerinde bir Roma imparatorunun tasvirinin yer aldığı "çok nadir" bir madalyon bulduğunu söyledi.

#2
Foto - Topraktan çıkana inanamadı! Tam 1700 yıllık

Chakarov, arkeologların yaklaşık 3 metre uzunluğundaki daha büyük mezarda 45 ila 60 yaşları arasında ölen bir erkek ve kadının kalıntılarını ortaya çıkardığını söyledi. Çift, madeni paralar, altın küpeler, cam şişeler, bir lamba ve bir kolyeyle birlikte gömüldü. Fotoğrafta bu eserlerden birkaçı görülüyor. Chakarov, cenazelerin büyük olasılıkla bir aileye ait olduğunu söyledi. “Önce bir çocuk öldü, sonra anne ve babası aynı yere fakat farklı bir mezara gömüldü.”

#3
Foto - Topraktan çıkana inanamadı! Tam 1700 yıllık

Veliko Tırnovo Bölge Tarih Müzesi'nin 31 Ocak tarihli bir basın bülteninde, antik Roma mezarlarının yaklaşık 1.700 yıllık olduğu ve MS 200 ila 250 yıllarına tarihlendiği belirtildi. Müze, mezarlara ve içindeki hazinelere dayanarak ölenlerin muhtemelen zengin toprak sahipleri veya üst düzey sakinler olduğunu söyledi.

#4
Foto - Topraktan çıkana inanamadı! Tam 1700 yıllık

Nova Varbovka'daki alan Aralık ayında kazıldı. Arkeologlar henüz iskeletlerdeki DNA'yı analiz etmediler ancak yakın zamanda analiz etmeyi umuyorlar. Bazen Nova Vrbovka olarak tercüme edilen Nova Varbovka, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın yaklaşık 210 kilometre kuzeydoğusundadır. Kaynak: Tv100

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