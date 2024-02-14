Topraktan çıkana inanamadı! Tam 1700 yıllık

Bulgaristan'da bir çiftçi tarlada çalışırken traktörün sert bir cisme çarptığını fark etti. Toprağa bakan çifçi 1700 yıllık bir tarihi kalıntıya rastlamış oldu. İnsan kemiklerini gören çiftçi konuyu yetkililere haber verdi. Veliko Tırnovo, Bölge Tarih Müzesi'nden arkeolog Kalin Chakarov, 12 Şubat'ta gönderdiği e-postada Nova Varbovka'daki çiftçinin kalıntıları polise bildirdiğini ve polisin de araştırma için yanında bir arkeolog getirdiğini söyledi. Arkeologlar çiftçinin bulgusuna baktılar ve onun eski bir Roma mezarı açtığını fark ettiler. Sahada yapılan kazılarda ikinci bir taş mezar ortaya çıkarıldı. Chakarov, devasa mezarların tuğla, taş ve harçla inşa edildiğini, ardından devasa kireçtaşı levhalarla kaplandığını söyledi. Fotoğraflar yan yana antik mezarları gösteriyor. Chakarov, daha küçük olan mezarın içinde arkeologların yeni yürümeye başlayan bir çocuğa ait kemikler, bazı altın küpeler, bir kolye, madeni paralar ve üzerinde bir Roma imparatorunun tasvirinin yer aldığı "çok nadir" bir madalyon bulduğunu söyledi.