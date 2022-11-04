Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Ürünleri yetiştirirken zirai ilaç kullanmadıklarına dikkati çeken Emekli, "Zirai ilaç kullanmadığımız için de insanlara doğrudan negatif bir etkisi yok. Yurt dışına ya da yurt içine ürünlerimizi gönderdiğimizde, klas markalara gönderiyoruz. O markalar ürünlerimizi SGS laboratuvarlarında analize tabi tutuyorlar. O analiz sayesinde de ürünün üzerinde hiçbir kalıntı olmadığını her ay içerisinde görmüş oluyoruz." dedi. Sahada 22 kişilik bir ekibin çalıştığını, bunların yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu belirten Emekli, "Bu bizim için çok keyif veren bir durum. Çünkü doğrudan üretimin içerisindeyiz ve bu üretimi en sağlıklı ve en doğru yapacak insanların yine kadınlar olduğunu düşünerek biz üretim kadromuzu kadınlardan oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.