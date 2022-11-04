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Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

2022-11-04 16:12:19
Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

İstanbul'da yaşayan Mehmet Emekli topraksız tarımla aldığı verimi kamuoyu ile paylaştı. İşte Ekici'nin açıklamaları...

#1
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Girişimci Emekli, çalışanların büyük bir bölümü kadınlardan oluşan üretim sahasındaki çalışmaları, topraksız tarıma giriş hikayesini ve yakaladığı başarıyı anlattı.

#2
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Topraksız tarımın, Doğu Bloku ülkelerinde toprakların kullanılamaması nedeniyle ortaya çıkmış bir üretim model olduğunu ifade eden Emekli, bu yöntemin daha steril bir üretim yöntem ve toprağa gerek olmaksızın bitkinin ihtiyaç duyduğu şeylerin temin edildiği bir üretim metodu olduğunu aktardı.

#3
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

AA'nın haberine göre; toprağın içindeki makro ve mikro elementleri suyla birlikte bitkiye verdiklerini, suyun iletken hızının çok yüksek olmasından dolayı da yüzde 70 daha verimli olduğunu anlatan Emekli, şu bilgileri aktardı:

#4
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

"Tesiste kullanılan ekstrem materyallere baktığımızda aslında çok olağanüstü şeyler yok. Elektriği kullanıyoruz. Çok düşük kullanıyoruz. Yine suyu kullanıyoruz ama konvansiyonel tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanarak ürün yetiştiriyoruz. Çünkü kapalı devre üretim metodunu benimsediğimiz için çok daha az kullanıyoruz. Bulunduğumuz alan 37 bin metrekare ve 21 bin metrekaresi kapalı alan. Yıl sonuna kadar 30 bin metrekare kapalı üretim sahası olacak ve 30 dönümü tamamladığımızda Türkiye'deki çalışan en büyük üretim sahası olacak."

#5
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Emekli, tesiste 40'ın üzerinde yenilebilir ot grubu ürettiklerini, bunların hazır salata ya da aromatik bitki olarak kullanılabildiğini belirtti. Daha çok yeşil bitki ürettiklerini ifade eden Mehmet Emekli, sözlerine şöyle devam etti:

#6
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

"Bizim üretim mantığımız şu: Sürdürülebilirlik ilkesini en iyi yaşayacağımız nokta burası. Çünkü Akdeniz ikliminde yetiştiği için o lokasyondan geliyor. Oradan buraya gelirken çok ciddi bir fire oluşuyor. Biz burada ürettiğimiz için hem şehre çok daha yakınız hem de çok daha taze olarak kullanıcıya ulaştırıyoruz. Yılda yaklaşık 500 ton civarında bir yeşillik üretiyoruz. Biz zaten ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını hazır salata olarak kullanıcıya iletiyoruz. Bir kısmını da nihai ürün olarak, adet olarak vermekteyiz."

#7
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Herkesin tüketim ihtiyacı olduğunu ve kendisinin de temel bir ihtiyacı karşılayabilmek için bu işe girdiğini kaydeden Mehmet Emekli, 21 dönümlük alanda 210 dönümlük bir sahanın üretimine denk gelecek kadar ürün ürettiklerini söyledi. Topraklı tarım yöntemiyle yılda 15-20 bin kök ürün alırken topraksız tarımla yılda 100 bin kök topladıklarını aktaran Emekli, neredeyse 6-7 kat daha büyük bir alanda üretim yapıyormuş gibi ürün elde ettiklerini ifade etti.

#8
Foto - Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

Ürünleri yetiştirirken zirai ilaç kullanmadıklarına dikkati çeken Emekli, "Zirai ilaç kullanmadığımız için de insanlara doğrudan negatif bir etkisi yok. Yurt dışına ya da yurt içine ürünlerimizi gönderdiğimizde, klas markalara gönderiyoruz. O markalar ürünlerimizi SGS laboratuvarlarında analize tabi tutuyorlar. O analiz sayesinde de ürünün üzerinde hiçbir kalıntı olmadığını her ay içerisinde görmüş oluyoruz." dedi. Sahada 22 kişilik bir ekibin çalıştığını, bunların yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu belirten Emekli, "Bu bizim için çok keyif veren bir durum. Çünkü doğrudan üretimin içerisindeyiz ve bu üretimi en sağlıklı ve en doğru yapacak insanların yine kadınlar olduğunu düşünerek biz üretim kadromuzu kadınlardan oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

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