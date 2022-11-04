Topraksız tarıma başladı! Aldığı sonucu Türkiye'ye duyurdu... Herkes şaşkın

"Bizim üretim mantığımız şu: Sürdürülebilirlik ilkesini en iyi yaşayacağımız nokta burası. Çünkü Akdeniz ikliminde yetiştiği için o lokasyondan geliyor. Oradan buraya gelirken çok ciddi bir fire oluşuyor. Biz burada ürettiğimiz için hem şehre çok daha yakınız hem de çok daha taze olarak kullanıcıya ulaştırıyoruz. Yılda yaklaşık 500 ton civarında bir yeşillik üretiyoruz. Biz zaten ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını hazır salata olarak kullanıcıya iletiyoruz. Bir kısmını da nihai ürün olarak, adet olarak vermekteyiz."