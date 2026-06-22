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Dost Pakistan hakkında 'yok artık' dedirten iddia: Bir bir vurmaya başladılar

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Dost Pakistan hakkında 'yok artık' dedirten iddia: Bir bir vurmaya başladılar

Bir taraftan Hindistan bir taraftan ise ülkede faaliyet gösteren Taliban'la mücadele veren Pakistan'la ilgili dikkat çejken bir iddia ortaya atıldı.

#1
Foto - Dost Pakistan hakkında 'yok artık' dedirten iddia: Bir bir vurmaya başladılar

Pakistan ordusunun, Güney Veziristan'ın Bermal bölgesinde bir camiyi insansız hava aracıyla hedef aldığı ve saldırı sonucu camide maddi hasar oluştuğu öne sürüldü. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırının gece saatlerinde gerçekleştirildiği iddia edildi.

#2
Foto - Dost Pakistan hakkında 'yok artık' dedirten iddia: Bir bir vurmaya başladılar

Saldırının ardından camide büyük çaplı hasar meydana gelirken yapının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kaynaklar, Pakistan ordusunun ay başından bu yana Bermal bölgesinde üç camiyi daha hedef aldığını ifade etti.

#3
Foto - Dost Pakistan hakkında 'yok artık' dedirten iddia: Bir bir vurmaya başladılar

Aynı kaynaklara göre, mevcut ay içerisinde Kuzey Veziristan'da toplam 12 cami saldırılar sebebiyle zarar gördü. Geçen ay ise Şeva bölgesinde 15 caminin vurulduğu ifade edildi. Saldırılarda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Pakistan makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Dost Pakistan hakkında 'yok artık' dedirten iddia: Bir bir vurmaya başladılar

Bölgede son dönemde artan askeri operasyonlar nedeniyle güvenlik durumunun gerginliğini koruduğu belirtiliyor. Kaynak: Mepa News

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