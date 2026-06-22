Bakan Çiftçi’den birlik mesajı! Her inancın güvencesi devletimizdir

KERBELA'NIN MESAJI: HAKKIN VE ADALETİN YANINDA DURMAK Kerbela hadisesinin yalnızca tarihsel bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Çiftçi, Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin insanlık tarihine unutulmaz bir adalet ve onur mücadelesi mirası bıraktığını söyledi. Hazreti Hüseyin’in ortaya koyduğu direnişin, zulme karşı duruşun ve hakikatten taviz vermemenin sembolü olduğunu belirten Çiftçi, Kerbela’nın bugün de vicdanlara ışık tutmaya devam ettiğini ifade etti. Çiftçi, Ehl-i Beyt sevgisinin Anadolu’nun kültürel ve manevi dokusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Hazreti Ali’nin ilmi ve cesaretinin, Hazreti Fatıma’nın merhametinin, Hazreti Hasan’ın vakarının ve Hazreti Hüseyin’in fedakarlığının milletin ortak hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.