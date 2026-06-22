Bakan Çiftçi’den birlik mesajı! Her inancın güvencesi devletimizdir

“BU VATAN, ORTAK KADERİN VE KARDEŞLİĞİN YURDUDUR” Türkiye’nin farklı kimliklerin ve kültürlerin birlikte yaşadığı güçlü bir medeniyet coğrafyası olduğunu ifade eden Çiftçi, toplumun tüm kesimlerinin ortak değerler etrafında kenetlendiğini belirtti. Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap ve Çerkezlerin aynı vatan çatısı altında ortak bir gelecek inşa ettiğini söyleyen Çiftçi, farklılıkların ayrışma nedeni değil, zenginlik kaynağı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ortak acılarda birleşen, ortak sevinçlerde kenetlenen ve aynı bayrağın altında geleceğe yürüyen insanların ülkesi olduğunu belirten Çiftçi, toplumsal birlikteliğin korunmasının önemine dikkat çekti.