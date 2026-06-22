Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Citroën Berlingo’nun Türkiye'de bugüne kadar 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluştuğunu söyleyen Bora Duran, şöyle devam etti: “Berlingo, Citroën'in hafif ticari araç segmentindeki en güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk beş ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken, Citroën olarak satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artırarak yaklaşık 9 bin 950 adetlik satış hacmine ulaştık. Bu dönemde hafif ticari pazar payımızı da 1 puan artırarak yüzde 10,3 seviyesine taşıdık. Berlingo Combi'nin yüzde 30'luk satış artışı, bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri oldu. Berlingo'nun 30'uncu yılında Türkiye'de üretilecek olması, markamızın hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Hâlihazırda Türkiye'nin en güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyoruz. Yerli üretimin sağlayacağı güçle birlikte segmentteki konumumuzu daha da ileri taşımayı ve ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.”