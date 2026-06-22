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Otomotiv
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Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Citroën, hafif ticari araç modeli Berlingo’nun Türkiye’de Tofaş Fabrikası’nda üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren başlayacağını açıkladı. Citroën Marka Direktörü Bora Duran, Türkiye’nin yalnızca güçlü bir pazar değil aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi haline geldiğini vurguladı.

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Foto - Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Otomotiv dünyasının yüksek seviye konforla fonksiyonelliği bir arada sunan temsilcisi Citroën, Türkiye’de bir ilki hayata geçirmeye hazırlanıyor. Binek araçları aratmayan konfor ve sürüş özellikleriyle başta KOBİ’lerin olmak üzere ticaret hayatını kolaylaştıran Citroën Berlingo’nun yerli olarak ülkemizde üretimi, bu senenin üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’da yer alan Tofaş Fabrikası’nda başlayacak. Bu yıl aynı zamanda 30’uncu yılını kutlayan Citroën Berlingo, Avrupa pazarında olduğu kadar Türkiye’de de önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı. İlk kez 1996 yılında yollara çıkmaya başlayan Citroën Berlingo, Türkiye’de 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluştu.

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Foto - Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Konu hakkında değerlendirme yapan Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, “30'uncu yılını kutlayan Berlingo'nun markamız tarihinde ilk kez Türkiye'de Tofaş Fabrikamızda üretilecek olması bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Bu atılım, aynı zamanda Citroën markasının ülkemize ve üretim altyapımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Türkiye sadece Citroën için güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Tofaş'ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Citroën markalı Jumpy ve Spacetourer üretimine başlanmasının ardından, 2026 yılında Berlingo'nun da üretim programına dahil edilmesi bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor” dedi.

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Foto - Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Citroën Berlingo’nun Türkiye'de bugüne kadar 150 binin üzerinde kullanıcıyla buluştuğunu söyleyen Bora Duran, şöyle devam etti: “Berlingo, Citroën'in hafif ticari araç segmentindeki en güçlü modellerinden biri olmayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk beş ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 2 büyürken, Citroën olarak satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artırarak yaklaşık 9 bin 950 adetlik satış hacmine ulaştık. Bu dönemde hafif ticari pazar payımızı da 1 puan artırarak yüzde 10,3 seviyesine taşıdık. Berlingo Combi'nin yüzde 30'luk satış artışı, bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri oldu. Berlingo'nun 30'uncu yılında Türkiye'de üretilecek olması, markamızın hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Hâlihazırda Türkiye'nin en güçlü hafif ticari araç markaları arasında yer alıyoruz. Yerli üretimin sağlayacağı güçle birlikte segmentteki konumumuzu daha da ileri taşımayı ve ilk 3 marka arasındaki yerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

#4
Foto - Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Markanın binek araçları aratmayan konfor ve sürüş özellikleriyle başta KOBİ’ler olmak üzere ticaret hayatını kolaylaştıran modeli Berlingo, ilk kez Temmuz 1996'da pazara sunuldu. Sektörde adeta çığır açan bir araç olan Citroën Berlingo, kısa sürede profesyonellerin, ailelerin, esnafın ve doğa tutkunlarının ihtiyaçlarına cevap veren, aktif yaşam tarzını destekleyen, aranan bir model haline geldi.

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Foto - Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Dünya genelinde 4,2 milyondan fazla üretilen ve yaklaşık 90 ülkede satışa sunulan Berlingo, nesiller boyu sadık bir yol arkadaşı olarak kendini kanıtladı ve hiçbir zaman temel özelliklerinden ödün vermedi: fonksiyonellik, akıllı tasarım ve insan odaklılık. Geniş aileler için sunduğu ferah diz ve baş mesafesi, ihtiyaç halinde katlanarak daha fazla yükleme alanı sağlayan koltukları ve günlük hayatı kolaylaştıran pratik çözümleriyle Berlingo, çok yönlü karakterini her nesilde güçlendirdi. Yeni dönemde ise SUV tasarımından ilham alan güçlü görünümü, yüksek oturma pozisyonu ve Citroën konforunu merkeze alan yapısıyla hem ailelerin hem de ticari kullanıcıların beklentilerine yanıt sunmaya devam ediyor.

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