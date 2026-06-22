Türkiye’ye güvenin yeni göstergesi! Berlingo üretimi Bursa’ya taşındı!

Konu hakkında değerlendirme yapan Citroën Türkiye Marka Direktörü Bora Duran, “30'uncu yılını kutlayan Berlingo'nun markamız tarihinde ilk kez Türkiye'de Tofaş Fabrikamızda üretilecek olması bizim için son derece önemli bir dönüm noktası. Bu atılım, aynı zamanda Citroën markasının ülkemize ve üretim altyapımıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi. Türkiye sadece Citroën için güçlü bir pazar değil, aynı zamanda giderek daha stratejik bir üretim merkezi konumuna geliyor. Tofaş'ta geçtiğimiz yıl hayata geçirilen K0 projesi kapsamında Citroën markalı Jumpy ve Spacetourer üretimine başlanmasının ardından, 2026 yılında Berlingo'nun da üretim programına dahil edilmesi bu yaklaşımın en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor” dedi.