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Erdoğan, "Kökünü kazıyacağız" deyip talimat vermişti! Son operasyonla, resmen felekleri şaştı

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Erdoğan, “Kökünü kazıyacağız” deyip talimat vermişti! Son operasyonla, resmen felekleri şaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği yasa dışı bahisle ilgili kritik bir operasyona daha imza atıldı.

#1
Foto - Erdoğan, "Kökünü kazıyacağız" deyip talimat vermişti! Son operasyonla, resmen felekleri şaştı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem üzerinden 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştığı belirlendi.

#2
Foto - Erdoğan, "Kökünü kazıyacağız" deyip talimat vermişti! Son operasyonla, resmen felekleri şaştı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz!

#3
Foto - Erdoğan, "Kökünü kazıyacağız" deyip talimat vermişti! Son operasyonla, resmen felekleri şaştı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşlarımızı mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

#4
Foto - Erdoğan, "Kökünü kazıyacağız" deyip talimat vermişti! Son operasyonla, resmen felekleri şaştı

Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir."

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