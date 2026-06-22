Erdoğan, “Kökünü kazıyacağız” deyip talimat vermişti! Son operasyonla, resmen felekleri şaştı

Bu başarılı soruşturmayı koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a, operasyonlarda görev alan kolluk güçlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir."