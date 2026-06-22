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Zamana direnen taş evler! Hizan’ın saklı güzelliği hayran bırakıyor

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IHA Giriş Tarihi:

Zamana direnen taş evler! Hizan’ın saklı güzelliği hayran bırakıyor

Bitlis’in Hizan ilçesinde yaklaşık 300 yıllık taş evler ile Gayda Barajı, tarihi doku ve doğayı aynı karede buluşturuyor.

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Foto - Zamana direnen taş evler! Hizan’ın saklı güzelliği hayran bırakıyor

Asırlık taş evler ile Gayda Barajı’nın oluşturduğu manzara, bölgenin doğal ve tarihi zenginliğini gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Zamana direnen taş evler! Hizan’ın saklı güzelliği hayran bırakıyor

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen taş evler ve çevresindeki doğal yaşam alanları, özellikle yaz aylarında göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor. Köyün içerisinden geçen dere ise tarihi yapılarla bütünleşerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde bulunan asırlık taş evler de köy yamacındaki konumlarıyla dikkat çekiyor.

#3
Foto - Zamana direnen taş evler! Hizan’ın saklı güzelliği hayran bırakıyor

Kış, yaz ve sonbahar aylarında farklı renk tonlarına bürünen evler, ortaya çıkardığı manzaralarla fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geliyor. Bölge, doğal ve tarihi dokusuyla adeta açık hava fotoğraf stüdyosunu andırıyor.

#4
Foto - Zamana direnen taş evler! Hizan’ın saklı güzelliği hayran bırakıyor

İlçenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Gayda Barajı da dron ile görüntülendi. Etrafını saran yemyeşil doğa ile bütünleşen baraj, sunduğu eşsiz manzarayla görenleri kendine hayran bırakıyor.

#5
Foto - Zamana direnen taş evler! Hizan’ın saklı güzelliği hayran bırakıyor

Tarihi taş evleri, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla Hizan, Bitlis'in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.

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