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Ekonomi
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Gıda fiyatlarına kökten çözüm geliyor! İşte atılacak adımlar

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Gıda fiyatlarına kökten çözüm geliyor! İşte atılacak adımlar

Gıda fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için tarımsal üretimde maliyetleri azaltarak hem üreticinin hem de tüketicinin nefes alması hedefleniyor.

#1
Foto - Gıda fiyatlarına kökten çözüm geliyor! İşte atılacak adımlar

Tarımsal üretimde maliyet baskılarını azaltacak yapısal dönüşüm adımlarının hızlandırılmasıyla gıda fiyatlarındaki oynaklığın azaltılması, böylece gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması hedefleniyor. AA muhabirinin, 2027-2029 yıllarına ilişkin OVP'den derlediği bilgilere göre, son dönemde değişim gösteren gıda fiyatlarının hedeflerle uyumlu bir şekilde seyrinin sağlanması için çalışmalar yürütülecek.

#2
Foto - Gıda fiyatlarına kökten çözüm geliyor! İşte atılacak adımlar

Bu kapsamda, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal verimliliğin ve katma değerin artırılması ile kaliteli gıdaya makul fiyatlarla erişimin sağlanması öncelikler arasında yer alırken söz konusu öncelikler doğrultusunda, dış ticaret ve destekleme politikaları bütüncül bir çerçevede uygulanacak. Tarımsal üretim süreçlerinde maliyet baskılarını hafifletecek yapısal dönüşüm adımları hızlandırılarak gıda fiyatlarındaki oynaklık azaltılacak.

#3
Foto - Gıda fiyatlarına kökten çözüm geliyor! İşte atılacak adımlar

DÜŞÜK GELİRLİ KESİMLERİN REFAHI DESTEKLENECEK Fiyat istikrarına katkının güçlendirilmesi sağlanarak gıda harcamalarının hanehalkı bütçesi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve özellikle düşük gelirli kesimlerin refahının desteklenmesi hedeflenecek. Gıda ve tarımsal ürünlerdeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleriyle, dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkileri, erken uyarı yaklaşımıyla izlenerek değerlendirilecek. Fiyat istikrarının desteklenmesi kapsamında, ilgili kurumlarla eş güdüm içinde maliye ve dış ticaret politikaları uygulanmaya devam edecek.

#4
Foto - Gıda fiyatlarına kökten çözüm geliyor! İşte atılacak adımlar

TARIMSAL GİRDİLERDE YERLİ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK Gıda arz güvenliğinin ve tarımsal dayanıklılığın güçlendirilmesi hedefiyle veri altyapısı, üretim planlaması ve stratejik tarımsal girdilerde, yerli kapasite geliştirilecek. Verimlilik, kaynak etkinliği ve iklim değişikliğine uyumu destekleyen yenilikçi üretim modelleriyle, tarımsal üretim altyapısı güçlendirilecek. Genel Tarım Sayımı sonuçları esas alınarak, tarım envanterinin güncellenmesi sağlanacak, tarımsal veri ve istatistik altyapısı için veri toplama ve yönetim standartları geliştirilecek. Tarımsal AR-GE ve yenilik ekosistemi güçlendirilerek, yerli genetik kaynakların korunması, ıslahı ve geliştirilmesi sağlanacak.

#5
Foto - Gıda fiyatlarına kökten çözüm geliyor! İşte atılacak adımlar

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK Tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve kaynak kullanım etkinliğinin artırılması hedefiyle dijitalleşme, yapay zeka ve hassas tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak, üretimin izlenmesi, verim tahmini ile hastalık ve zararlıların erken tespitine yönelik karar destek ve izleme sistemleri geliştirilecek. Öte yandan tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacının öngörülebilir ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına yönelik sözleşmeli üretim modelleri artırılacak. Tarımsal üretimde verimlilik ve rekabet gücünün yükselmesi için üretim, işleme ve lojistik altyapısının bütünleşik olarak planlandığı organize tarım bölgeleri yaygınlaştırılacak. Söz konusu bölgelerde, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımıyla, kaynak ve enerji verimliliği desteklenecek.

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