Top toplayıcılıktan Real Madrid'e

Milli forma heyecanı 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda 2021'de 2 özel maçla başlayan Arda Güler, 2022 yılında da bu takımda 3 resmi karşılaşmada ay-yıldızlı formayı terletti. Genç yaşta kariyerinde hızla yükselen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'na ilk kez, geçen yıl 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da da Çekya ile yapılacak özel maçların aday kadrosu için davet edildi. Çekya karşısında 68. dakikada oyuna girerek A Milli formayı ilk kez bir maçta sırtına geçiren Arda Güler, bu yıl da 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan, Letonya ve Galler karşılaşmalarında görev aldı. Arda'nın Samsun'da oynanan Galler maçının 80. dakikasında attığı şık gol hafızalara kazındı. Özellikle 2022-2023 sezonundaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Arda, İspanya'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid'den gelen teklifler karşısında Madrid ekibini tercih etti.