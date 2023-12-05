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Yaşam
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Tonlarca limon böyle imha edildi

2023-12-05 10:38:42
Tonlarca limon böyle imha edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon, iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek imha edildi.

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Foto - Tonlarca limon böyle imha edildi

Kozan'ın Deliçay mevkiinde dere yatağına dökülen tonlarca limon nedeniyle Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

#2
Foto - Tonlarca limon böyle imha edildi

Bölgede inceleme yapan ekipler en son 3 Aralık günü döküldüğü tespit edilen tonlarca limonu iş makineleri ile dere yatağından kaldırdı.

#3
Foto - Tonlarca limon böyle imha edildi

Limonların çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için iş makinelerine yüklenerek imha edileceği belirtildi.

#4
Foto - Tonlarca limon böyle imha edildi

Yaklaşık 10 ton limon ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edilmek üzere kamyona yüklenirken, o anlar havadan görüntülendi.

#5
Foto - Tonlarca limon böyle imha edildi

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