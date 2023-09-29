TOKİ’den tüm Türkiye’yi sevince boğan haber geldi! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek

Konut sahibi olmayı düşünen milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklama TOKİ'den geldi. Ekim ayını işaret eden kurum ev sahibi olmak isteyenlere 19 Ekime kadar süre tanıyor. TOKİ resmi internet sitesi üzerinden ya da yetkili satış ofislerinden başvuru yapılabileceği belirtilirken konut detayları da merak ediliyor. Haziran 2022 tarihinden önce inşa edilen iş yerleri ve konutlar için % indirim kampanyası başlatan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 21 Eylül Perşembe günü başlayan kampanyanın detaylarını duyurdu. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlerin 19 Ekime kadar başvuruda bulunabileceği belirtilirken borçlarda ?ha az ödeme fırsatı sunulduğunu belirtti. Kampanya kapsamında borç bakiyesinin %'ini ödeyerek indirimden yararlanabileceği aktarıldı. Konut ve iş yeri alıcıları için belirli kriterlerin olduğu aktarılırken başvuru tarihi kapsamında vatandaşların borçlarını önceden kapatmış olma şartını sağlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.