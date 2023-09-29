2023-09-29 14:50:45 TOKİ’den tüm Türkiye’yi sevince boğan haber geldi! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek
Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat geldi. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi % indirimli konut sahibi olabilecek. O tarihe kadar başvuru yapmayan dizlerini dövecek. İşte TOKİ konut kampanyası… Ev sahibi olmayan kalmasın düşüncesi ile yola çıkan TOKİ yeni kampanyasının detaylarını paylaştı. Farklı şehirlerde farklı konut projeleri ile adından söz ettiren TOKİ ?ha indirimli ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 19 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru yapan indirimin tadını çıkaracak. İşte TOKİ konut kampanyası…