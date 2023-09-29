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TOKİ’den tüm Türkiye’yi sevince boğan haber geldi! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek

2023-09-29 14:50:45
TOKİ’den tüm Türkiye’yi sevince boğan haber geldi! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek

Uygun fiyata konut sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat geldi. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi % indirimli konut sahibi olabilecek. O tarihe kadar başvuru yapmayan dizlerini dövecek. İşte TOKİ konut kampanyası… Ev sahibi olmayan kalmasın düşüncesi ile yola çıkan TOKİ yeni kampanyasının detaylarını paylaştı. Farklı şehirlerde farklı konut projeleri ile adından söz ettiren TOKİ ?ha indirimli ev sahibi olma fırsatı sunuyor. 19 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru yapan indirimin tadını çıkaracak. İşte TOKİ konut kampanyası…

#1
Foto - TOKİ’den tüm Türkiye’yi sevince boğan haber geldi! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek

Konut sahibi olmayı düşünen milyonlarca vatandaşı sevindiren açıklama TOKİ'den geldi. Ekim ayını işaret eden kurum ev sahibi olmak isteyenlere 19 Ekime kadar süre tanıyor. TOKİ resmi internet sitesi üzerinden ya da yetkili satış ofislerinden başvuru yapılabileceği belirtilirken konut detayları da merak ediliyor. Haziran 2022 tarihinden önce inşa edilen iş yerleri ve konutlar için % indirim kampanyası başlatan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 21 Eylül Perşembe günü başlayan kampanyanın detaylarını duyurdu. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlerin 19 Ekime kadar başvuruda bulunabileceği belirtilirken borçlarda ?ha az ödeme fırsatı sunulduğunu belirtti. Kampanya kapsamında borç bakiyesinin %'ini ödeyerek indirimden yararlanabileceği aktarıldı. Konut ve iş yeri alıcıları için belirli kriterlerin olduğu aktarılırken başvuru tarihi kapsamında vatandaşların borçlarını önceden kapatmış olma şartını sağlaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.

#2
Foto - TOKİ’den tüm Türkiye’yi sevince boğan haber geldi! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek

Ev ve iş yeri almak isteyen vatandaşların zaman sınırlamasına dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Demet taksitleri kapsamında en geç 2022 Haziran ayı sonuna kadar başlangıç yapılması gerektiği aktarılırken taksit sayısı 12 aydan kısa olan vatandaşların kampanyadan yararlanabileceği duyuruldu. TOKİ tarafından sağlanan kampanya kapsamında hem konut hem de iş yeri alıcıları için Gayrimenkul Satış Sözleşmesi' ni kabul etmeleri durumunda aracı bankalar ile konut kredisi tanımlanacağı belirtildi. 19 Ekime kadar başvuru yapılabileceği belirtilirken borcu bulunan vatandaşların da indirimden yararlanabileceği ifade edildi. Peşin ödeme yapan kişilerin ise konut bedelinde % indirim hakkı elde edeceği söylendi.

#3
Foto - TOKİ’den tüm Türkiye’yi sevince boğan haber geldi! Başvuru yapmayan dizlerini dövecek

Borçlarının tamamını ödemeyen kişilerin ise bakiyelerinin %'ini ödemesi durumunda kampanyadan yararlanabileceği aktarıldı. Kampanyadan yararlanacak kişilerin bazı şartları sağlaması gerektiği belirtilirken geçmişe dönük taksit ya da emlak vergisi borcunun bulunmaması gerektiğinin altı çizildi. Ödeme taksitleri için geç başlangıç tarihinin 2022 Haziran ayı sonu olması gerektiği vurgulandı. Toplam taksit sayısının 12 aydan kısa olmaması gerektiği ifade edildi.

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