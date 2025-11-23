Haber Merkezi Giriş Tarihi: TOKİ’den dar gelirlilere müjde! İstanbul ve illerde 1+1, 2+1 konut taksitleri açıklandı
Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında TOKİ, 500 bin konutu vatandaşların beğenisine sunuyor. Proje, 20 yıla varan vade ve düşük peşinat seçenekleriyle dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefliyor. Konut tiplerine göre (1+1, 2+1) İstanbul ve diğer illerde aylık taksitler değişiyor. Detaylı TOKİ ödeme planı, ev sahibi olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.