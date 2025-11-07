Haber Merkezi Giriş Tarihi: TOKİ’de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde başvuru aşaması için son hazırlıklar yapılıyor. 81 ilde hayata geçirilecek projeyle geniş kesimlerin uygun taksitlerle ev sahibi olması hedefleniyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle sunulacak konutlarda ödemeler 240 aya kadar yayılacak. Başvuruların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacağı ifade edilirken, projeye dahil olmak isteyenlerin belirlenen şartları dikkatle takip etmesi gerekiyor.