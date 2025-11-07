  • İSTANBUL
Emlak Rehberi
22
Yeniakit Publisher
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde başvuru aşaması için son hazırlıklar yapılıyor. 81 ilde hayata geçirilecek projeyle geniş kesimlerin uygun taksitlerle ev sahibi olması hedefleniyor. 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle sunulacak konutlarda ödemeler 240 aya kadar yayılacak. Başvuruların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacağı ifade edilirken, projeye dahil olmak isteyenlerin belirlenen şartları dikkatle takip etmesi gerekiyor.

#1
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" için detaylar netleşti. 500 bin sosyal konut projesi başvuru ve kura adımları sonrası hak sahipleri belirlenecek. Projenin ana hedefi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak. Peki 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

#2
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru ve kura çekimi takvimi kesinleşti:

#3
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

TC KİMLİK NUMARASI DETAYI! 1. GÜN: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar

#4
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

2. GÜN: 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar

#5
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

3. GÜN: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlar

#6
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

4. GÜN: 13 Kasım 2025 Perşembe günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan vatandaşlar

#7
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

5. GÜN: 14 Kasım 2025 Cuma günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

#8
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak olup başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.

#9
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI: TAKSİTLER 6.750 TL'DEN BAŞLIYOR! Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla vatandaşlara sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için metrekareye göre farklılık göstermektedir:

#10
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI * İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

#11
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

#12
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#13
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI * İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

#14
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

#15
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

#16
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

81 İLDE YAPILACAK Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle: İstanbul'da 100.000, Ankara'da 30.780, İzmir'de 21.520, Gaziantep'te 13.940, Konya'da 13.670, Şanlıurfa'da 13.190, Diyarbakır'da 12.170 konut.

#17
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025 -18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

#18
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

#19
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

#20
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

#21
TOKİ'de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
