TOKİ’de büyük hareketlilik başlıyor! Sosyal konutta geri sayım sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" için detaylar netleşti. 500 bin sosyal konut projesi başvuru ve kura adımları sonrası hak sahipleri belirlenecek. Projenin ana hedefi, dar ve orta gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak. Peki 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?