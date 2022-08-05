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Ekonomi
8
TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin TOKİ sosyal konut nerede yapılacak?

2022-08-05 09:28:55
TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin TOKİ sosyal konut nerede yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları ne zaman başlıyor? TOKİ 81 ile sosyal konut projesi için başvurular ne zaman başlıyor? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Dar gelirli aileler başta olmak üzere şehit yakınları ile gazilerin yanında yeni evlenmiş gençler sosyal konut projesi ile vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak? Peki sosyal konut projesi arsaları nerede satışa çıkacak? Sosyal konut proje arsa satışı nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin TOKİ sosyal konut nerede yapılacak?

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını, projeyle ilgili hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirterek,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını, projeyle ilgili hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi. Peki TOKİ sosyal konutlar nereye yapılacak, sosyal konut projesi arsa yerleri nerede? TOKİ sosyal konut projesinde arsa yerleri belli oldu mu?

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’nin yapacağı sosyal konut projesinin detaylarını şu şekilde açıkladı: “Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’nin yapacağı sosyal konut projesinin detaylarını şu şekilde açıkladı: “Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır.

#3
Foto - TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KAÇ YIL VADE SATIŞI OLACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 81 şehre 150 bin sosyal konut projesi yapılacağının müjdesini vermesi dar gelirli vatandaşları sevince boğdu. Bu projeyle başta asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli aileler kira öder gibi ev sahibi olacak. Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışları frenleyecek proje ile vatandaşa 20 yıl vade imkanı sağlanacak. Vatandaşın gözü ise evi olmayanlara açılacak arsaların hangi bölgelerde olacağına çevrildi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KAÇ YIL VADE SATIŞI OLACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 81 şehre 150 bin sosyal konut projesi yapılacağının müjdesini vermesi dar gelirli vatandaşları sevince boğdu. Bu projeyle başta asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli aileler kira öder gibi ev sahibi olacak. Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışları frenleyecek proje ile vatandaşa 20 yıl vade imkanı sağlanacak. Vatandaşın gözü ise evi olmayanlara açılacak arsaların hangi bölgelerde olacağına çevrildi.

#4
Foto - TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor? Arsalar vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş, tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak. Şimdi gözler, daha çok büyükşehirlerde hangi Hazine arazilerinin vatandaşa satılacağına çevrildi. Arsa fiyatlarının çok değerli olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin gibi büyükşehirlerde hangi bölgelerdeki arazilerin satılacağı merak konusu oldu. TOKİ ve Milli Emlak yetkilileri, gerek sosyal konut projelerinin gerekse vatandaşa satılacak Hazine arazilerinin yerleri konusunda ser verip sır vermiyor. Gerekçe ise arsanın bulunduğu bölgelerin fiyatlarının uçmaması.

TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor? Arsalar vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş, tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak. Şimdi gözler, daha çok büyükşehirlerde hangi Hazine arazilerinin vatandaşa satılacağına çevrildi. Arsa fiyatlarının çok değerli olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin gibi büyükşehirlerde hangi bölgelerdeki arazilerin satılacağı merak konusu oldu. TOKİ ve Milli Emlak yetkilileri, gerek sosyal konut projelerinin gerekse vatandaşa satılacak Hazine arazilerinin yerleri konusunda ser verip sır vermiyor. Gerekçe ise arsanın bulunduğu bölgelerin fiyatlarının uçmaması.

#5
Foto - ŞEHİT AİLELERİNE VE EVLENECEK GENÇLERE KONTENJAN Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

ŞEHİT AİLELERİNE VE EVLENECEK GENÇLERE KONTENJAN Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

#6
Foto - Konut sahipleri, başvuruların ardından yapılacak kura ile belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin detaylarını ise eylül ayında açıklayacak. Hükumet bir taraftan sosyal konut projesi için çalışırken, diğer taraftan altyapılı konut arsası satışı da yapacak. Buna göre, Hazine arazileri evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak.

Konut sahipleri, başvuruların ardından yapılacak kura ile belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin detaylarını ise eylül ayında açıklayacak. Hükumet bir taraftan sosyal konut projesi için çalışırken, diğer taraftan altyapılı konut arsası satışı da yapacak. Buna göre, Hazine arazileri evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak.

#7
Foto - TOKİ sosyal konut projesinde arsa yerleri belli oldu mu? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Biz lokasyon bilgisini tam olarak bilmiyoruz. Bu detaylar daha sonra söylenecektir. Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da arazi olarak koruma amaçlı sit ilan edilmiş alanlar kullanılabilir. Bazı boş araziler tespit edilebilir. Devletimiz bir şekilde boş arazi bulacaktır. Arazi yerlerinin önceden söylenmemesi vatandaşın lehine bir durum. Çünkü bu yerler açıklanırsa fiyatlar yükselebilir, proje sekteye uğrayabilir. Spekülasyonlara sebep olacağından açıklanmaması doğru bir karar” dedi.

TOKİ sosyal konut projesinde arsa yerleri belli oldu mu? İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Biz lokasyon bilgisini tam olarak bilmiyoruz. Bu detaylar daha sonra söylenecektir. Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul’da arazi olarak koruma amaçlı sit ilan edilmiş alanlar kullanılabilir. Bazı boş araziler tespit edilebilir. Devletimiz bir şekilde boş arazi bulacaktır. Arazi yerlerinin önceden söylenmemesi vatandaşın lehine bir durum. Çünkü bu yerler açıklanırsa fiyatlar yükselebilir, proje sekteye uğrayabilir. Spekülasyonlara sebep olacağından açıklanmaması doğru bir karar” dedi.

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