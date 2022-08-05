2022-08-05 09:28:55 TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin TOKİ sosyal konut nerede yapılacak?
TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları ne zaman başlıyor? TOKİ 81 ile sosyal konut projesi için başvurular ne zaman başlıyor? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. Dar gelirli aileler başta olmak üzere şehit yakınları ile gazilerin yanında yeni evlenmiş gençler sosyal konut projesi ile vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak? Peki sosyal konut projesi arsaları nerede satışa çıkacak? Sosyal konut proje arsa satışı nerede? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin TOKİ sosyal konut nerede yapılacak?