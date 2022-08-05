TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin TOKİ sosyal konut nerede yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi arsa satışları nerede yapılıyor? Arsalar vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş, tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak. Şimdi gözler, daha çok büyükşehirlerde hangi Hazine arazilerinin vatandaşa satılacağına çevrildi. Arsa fiyatlarının çok değerli olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin gibi büyükşehirlerde hangi bölgelerdeki arazilerin satılacağı merak konusu oldu. TOKİ ve Milli Emlak yetkilileri, gerek sosyal konut projelerinin gerekse vatandaşa satılacak Hazine arazilerinin yerleri konusunda ser verip sır vermiyor. Gerekçe ise arsanın bulunduğu bölgelerin fiyatlarının uçmaması.