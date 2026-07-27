  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir de nankör derler! Aydın'da bir kedi aylardır ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı... Sivas'ta kene kabusuna karşı radikal hamle! Binlerce zararlıya karşı keklik ordusu sahaya indi! Bu hatayı yapmayın zarar veriyor: Herkes bu hataları yapıyor ama beyni tüketiyor! Asırlık lezzet mağaralara indi! Konya'da heyecanlandıran şenlik hazırlığı başladı! Adıyaman'da yürekler ağza geldi Menajerler önerdi, harekete geçildi: Galatasaray'ın gözü De Bruyne'de! Yönetimin en tepesinden öneri MSB sözleşmeli er ve uzman erbaş alacak: Başvuru için son tarih 9 Ağustos! Ceviz: Sağlığa en faydalı kuruyemişi her gün tüketmenin 5 faydası var... Farkı bakın neymiş
Spor
8
Yeniakit Publisher
Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısında açıklamalarda bulunarak Salah transferiyle ilgili son noktayı koydu.

#1
Foto - Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

Önder Özen'in açıklamaları şöyle:

#2
Foto - Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

-Bir süredir Muhammed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var.

#3
Foto - Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

-Futbol takımlarının normalde bir sezona hazırlanırken teknik anlamda bir takım planlaması olur. Biz bu planlamayı göreve başladığımızdan itibaren yaptık. İlk hamlemiz Vincenzo Italiano'ydu. 6 Haziran'daki imza töreninden 20 dakika sonra Alexander Nübel ile görüşmelere başladık.

#4
Foto - Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

-Biz transfer bölümünü 3'e böldük. Birinci bölümde tamamen eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi değerlendireceğiz.

#5
Foto - Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

-Salah gibi dünyanın en önemli oyuncuları arasında gösterilen bir dünya yıldızıyla temasa geçtik. Finansal açıdan ürünleştirme potansiyeli ile ilgili bir çalışma yürüttük ve kulübümüze cazip geldi ve görüşmeler başladı.

#6
Foto - Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

-Salah'la temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir finansman modeli içeriyordu. Salah küresel bir yıldız, saygın bir sporcu. Görüşmelerin finansal bölümüne girilmediği yerde 3 kez Salah ile görüştük. Buraya kadar her şey akıcıydı. Finansal taraf başladığında, ilk günkü akıcılık 21 Temmuz'dan itibaren yavaşladı. Hem bilgi akışı hem de finansal tarafı çıkmaza sokacak istekler gelmeye başladı. Salah gibi saygın bir sporcunun bundan haberi olmadığını varsayabilirim.

#7
Foto - Kara Kartal, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı: Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen açıklamayı yaptı...

-Beşiktaş, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!
Gündem

CHP'de çözülme derinleşiyor! Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan flaş istifa kararı!

CHP'de çalkantılı süreç devam ederken Adana'dan parti yönetimini sarsacak bir istifa haberi geldi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP ..
Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum
Dünya

Cumhurbaşkanı Şara uyardı! YPG-Suriye mutabakatında son durum

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına yönelik temasların sürdüğünü açıklarken, Golan Tepeleri üzerindeki hakların..
CHP Düzce İl Başkanlığı'nda kapı krizi! Yeni başkan kilitleri kırarak içeri girdi!
Gündem

CHP Düzce İl Başkanlığı'nda kapı krizi! Yeni başkan kilitleri kırarak içeri girdi!

CHP Düzce İl Başkanlığı’na atanan Kenan Akın, kapıların açılmaması üzerine parti binasının kilitlerini kırarak içeri girdi. Göreve başlayan ..
CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı!
Gündem

CHP'de sahte üye skandalında itiraf geldi! Ajans sahibi figüran taşıdığını doğruladı!

CHP’nin Sarıyer’de düzenlediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı üye katılım törenine cast ajansı üzerinden figüran taşındığı iddiaları..
Şiddetli yağışlar sele dönüştü! 10 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Şiddetli yağışlar sele dönüştü! 10 kişi hayatını kaybetti

Çin’in Gansu eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı...
Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme
Gündem

Yargıtay’dan adım! Butlan davasında sıcak gelişme

CHP’yi kasıp kavuran koltuk kavgasında gözlerin çevrildiği yüksek yargıdan kritik adım geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23