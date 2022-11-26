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Türkiye
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Tokat beyaza büründü

2022-11-26 16:11:47
Tokat beyaza büründü

Tokat'tan gelen görüntüler mest etti.

#1
Foto - Tokat beyaza büründü

Tokat'ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

#2
Foto - Tokat beyaza büründü

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Tokat'ta aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

#3
Foto - Tokat beyaza büründü

Karla birlikte yaylalar beyaza büründü.

#4
Foto - Tokat beyaza büründü

Reşadiye ilçesinde karla kaplı yaylalarda otlayan koyunlar eşsiz doğa manzarası ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

#5
Foto - Tokat beyaza büründü

Beyaza bürünen Hasanşeyh Göleti'nde ise oluşan doğa manzarası görsel şölen sundu.

#6
Foto - Tokat beyaza büründü

Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi de kar yağışından nasibini aldı.

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