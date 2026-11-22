Konuya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Bayram ikramiyeleriyle ilgili de çalışıldığını tahmin ediyorum. Şu anda 4 bin liraydı. Onun yine bir fark verilip 5 bin liraya yükseltileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca A Haber canlı yayınında emekliler için bütçeye 800 milyar lira konulduğunu ifade eden Gazeteci Sinan Burhan, 17 milyon emekli üzerinden yaptığı değerlendirmede 30 bin 500 liralık rakamı gündeme taşıdı.