Emekli maaşında yaş ve prim hesabı! 46 bin TL iddiası gündeme bomba gibi düştü
Ocak 2027'de 17 milyon emekliyi kapsayacak düzenleme öncesinde Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, prim ödeme günü ve yaş kriterine dayalı kademeli refah payı modeli üzerinden örnek maaş hesaplamalarını açıkladı. Paylaşılan varsayımsal tabloda prim günü ve yaş gruplarına göre yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişen refah payı oranlarının değerlendirildiği ve 72 yaşında, 5.100 prim günlü bir emeklinin maaşının 46 bin 200 liraya ulaşabileceği gösterildi. Programda ayrıca 23 bin 552 liralık mevcut en düşük emekli aylığı ile bayram ikramiyelerine yönelik beklentiler de masaya yatırıldı.