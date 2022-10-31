TOGG'un bir yeni özelliği daha ortaya çıktı! Yolda bile sahibine kazandıracak

Otomotiv dünyasının dev markaları da bütün parçaları kendileri üretmiyor. Kim daha iyi kim daha uygun üretiyorsa oradan alıyor. Togg gibi… Türkiye'de de Audi'den BMW'ye Porsche'den Volkswagen'e, Dacia'dan Renault'ya, Ford'dan Fiat'a birçok markaya parça ihracat yapıyor. Bu durum yukarıdaki markaları Alman, Fransız, Amerikan ya da İtalyan olmaktan çıkarıyor mu? Elbette hayır. Sonuç olarak otomotiv dünyasında her parçayı kendi üreten bir marka yok. Asıl önemli olan aracın fikri mülkiyet hakkının kimde olduğu. Türk mühendislerce geliştirilen araçların fikri mülkiyeti Togg'a ait. Markanın geleceğiyle, üretimiyle ilgili tek söz sahibi Togg. İşte bu Togg'u tartışmasız yerli marka yapıyor.