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İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

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İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail için mühimmat üreten Rheinmetall şirketi ve Almanya’nın silah tedariki protesto edildi. Polis, gösteriye müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

#1
Foto - İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

Almanya Berlin’de İsrail için mühimmat üreten Rheinmetall şirketine yönelik protestoda tansiyon yükseldi.

#2
Foto - İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

Wedding semtinde fabrikası bulunan Rheinmetall’i ve Almanya’nın İsrail’e silah tedarik etmesini protesto etmek için “Silahsız Wedding. Birlikte savaşa karşı” sloganıyla binlerce kişi Gesundbrunnen metro istasyonunda toplandı.

#3
Foto - İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

Gösteri öncesinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan, 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 31’inci yılı dolayısıyla öldürülenleri anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Rheinmetall fabrikasının bulunduğu bölgeye doğru yürüyen göstericiler, üzerinde “Silahlar insanları öldürmüyor, Rheinmetall insanları öldürüyor”, “Katile katil demelisin”, “Rheinmetall çık Wedding’den”, “Soykırımı durdurun”, “Soykırım ile ittifak olmaz”, “Gazze’yi koruyun”, “Berlin’den, Osnabrück’ten ve başka yerlerden silah yok” ve “Soykırımla kar edilmez” yazan dövizler taşıdı.

#4
Foto - İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

Eylemde “Filistin’e özgürlük”, “Filistin özgür kalana kadar Filistin’e özgürlük”, “Almanya silah sağlıyor, İsrail öldürüyor” ve "Tek çözüm direniş, intifada direniş" sloganları atıldı.

#5
Foto - İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

Yoğun güvenlik önlemleri alındığı gösteride polis sert müdahalede bulunarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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