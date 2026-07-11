İsrail için mühimmat üretiyorlar! Almanya'da Rheinmetall protestosuna polis müdahalesi

Gösteri öncesinde Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan, 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 31’inci yılı dolayısıyla öldürülenleri anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Rheinmetall fabrikasının bulunduğu bölgeye doğru yürüyen göstericiler, üzerinde “Silahlar insanları öldürmüyor, Rheinmetall insanları öldürüyor”, “Katile katil demelisin”, “Rheinmetall çık Wedding’den”, “Soykırımı durdurun”, “Soykırım ile ittifak olmaz”, “Gazze’yi koruyun”, “Berlin’den, Osnabrück’ten ve başka yerlerden silah yok” ve “Soykırımla kar edilmez” yazan dövizler taşıdı.