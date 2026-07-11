SOLOTÜRK nefesleri kesti
Harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde olan aktif savaş pilotlarının yer aldığı SOLOTÜRK Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde olan aktif savaş pilotlarının yer aldığı SOLOTÜRK Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.
Karadeniz Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi.
Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Alkışlar eşliğinde SOLOTÜRK'ün ilçe semasındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
Program daha sonra yerel sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23