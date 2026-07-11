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SOLOTÜRK nefesleri kesti

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AA Giriş Tarihi:

SOLOTÜRK nefesleri kesti

Harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde olan aktif savaş pilotlarının yer aldığı SOLOTÜRK Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.

#1
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.

#2
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Karadeniz Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi.

#3
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

#4
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Alkışlar eşliğinde SOLOTÜRK'ün ilçe semasındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

#5
Foto - SOLOTÜRK nefesleri kesti

Program daha sonra yerel sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

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