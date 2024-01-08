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Otomotiv
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Togg T10X zamlandı!

2024-01-08 19:41:49
Togg T10X zamlandı!

2024 yılıyla birlikte birçok otomobil markası otomobil fiyatlarına zam kararı aldı. Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg ise çok küçük bir zam yaptı.

#1
Foto - Togg T10X zamlandı!

Tüm otomobil firmalara yeni yılla birlikte zam kararı aldı. Bunlardan biri de Togg oldu. Ancak firma çok küçük miktarda bir zam kararı aldı.

#2
Foto - Togg T10X zamlandı!

2024 yılına girmemiz itibariyle açıklanan yeni maaş zamlarının hevesinin kursağımızda kalmaya başladığı evreye yavaştan giriyoruz.

#3
Foto - Togg T10X zamlandı!

Zira asgari ücret zammının açıklanmasının üzerinden 1 hafta geçmişken, yerli otomobil Togg fiyatlarına zam geldi.

#4
Foto - Togg T10X zamlandı!

Togg fiyatlarına yapılan bir miktar zam ile birlikte yeni T10X güncel fiyatları:

#5
Foto - Togg T10X zamlandı!

V2 RWD Uzun menzil 1.823.000 TL (Eski fiyatı: 1.820.000 TL) V2 RWD Standart menzil: 1.673.000 TL (Eski fiyatı: 1.550.000 TL) V1 RWD Standart menzil: 1.432.600 TL (Eski fiyatı: 1.430.000 TL)

#6
Foto - Togg T10X zamlandı!

Yeni açıklanan fiyatların listesine Togg’un kendi sitesinden de ulaşabilirsiniz. Yeni fiyatların ardından opsiyonlar ise yukarıda görebileceğiniz üzere şöyle değişti: Teknoloji ve Konfor paketi V1: 25.000 TL Kış Paketi V2: 20.000 TL 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL

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