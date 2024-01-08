2024-01-08 19:41:49 Togg T10X zamlandı!
2024 yılıyla birlikte birçok otomobil markası otomobil fiyatlarına zam kararı aldı. Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg ise çok küçük bir zam yaptı.
2024 yılıyla birlikte birçok otomobil markası otomobil fiyatlarına zam kararı aldı. Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg ise çok küçük bir zam yaptı.
Tüm otomobil firmalara yeni yılla birlikte zam kararı aldı. Bunlardan biri de Togg oldu. Ancak firma çok küçük miktarda bir zam kararı aldı.
2024 yılına girmemiz itibariyle açıklanan yeni maaş zamlarının hevesinin kursağımızda kalmaya başladığı evreye yavaştan giriyoruz.
Zira asgari ücret zammının açıklanmasının üzerinden 1 hafta geçmişken, yerli otomobil Togg fiyatlarına zam geldi.
Togg fiyatlarına yapılan bir miktar zam ile birlikte yeni T10X güncel fiyatları:
V2 RWD Uzun menzil 1.823.000 TL (Eski fiyatı: 1.820.000 TL) V2 RWD Standart menzil: 1.673.000 TL (Eski fiyatı: 1.550.000 TL) V1 RWD Standart menzil: 1.432.600 TL (Eski fiyatı: 1.430.000 TL)
Yeni açıklanan fiyatların listesine Togg’un kendi sitesinden de ulaşabilirsiniz. Yeni fiyatların ardından opsiyonlar ise yukarıda görebileceğiniz üzere şöyle değişti: Teknoloji ve Konfor paketi V1: 25.000 TL Kış Paketi V2: 20.000 TL 22 kW AC Şarj Kapasitesi V1, V2: 20.000 TL Panoramik Cam Tavan V1, V2: 30.000 TL Meridian Premium Ses Sistemi V2: 30.000 TL
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